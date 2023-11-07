Естонія наблизилася до схвалення конфіскації заморожених активів РФ

Конституційна комісія Рійгікогу – парламенту Естонії – у вівторок схвалила підготовлений урядом законопроєкт, який дозволить спрямувати на відбудову Україні заморожених російських активів, що перебувають під міжнародними санкціями.

Естонія планує конфіскувати заморожені активи РФ

Комісія Рійгікогу вирішила підтримати й направити законопроєкт до розгляду в парламенті на перше читання. Це означає, що для набуття ним чинності він ще має заручитись підтримкою депутатів і отримати підпис президента.

Голова конституційної комісії парламенту Естонії Хендрік Йоганнес Террас під час слухання пояснив, що на внутрішньодержавному рівні потрібно вносити уточнення до законів, "щоб ніхто не зміг знайти лазівки у вже чинних санкціях".

Також необхідно створити регулювання, яке дозволило б використовувати для відшкодування завданих Україні війною збитків активи, заморожені в Естонії на підставі міжнародних санкцій, – додав він. Поширити

Що відомо про заморожені Заходом російські активи та їх використання на користь України

За інформацією видання, у підсумковій заяві після зустрічі міністрів фінансів та голів центральних банків країн G7 зазначається, що російські активи залишатимуться замороженими, доки Україні не буде компенсовано збитки, завдані злочинною агресією.

Видання уточнює, що російські активи в країнах G7 оцінюють у 280 мільярдів доларів.

Між тим уряд Естонії схвалив постанову про використання заморожених російських активів для надання допомоги Україні.

Наразі постанова вже була відправлена на схвалення до естонського парламенту.

За словами прем’єр-міністра Естонії Каї Каллас, під час сьогоднішнього засідання уряд країни схвалив і направить до парламенту поправку до закону про міжнародні санкції, яка передбачає, серед іншого, внутрішні правила використання активів, заморожених в Естонії, особами, які перебувають під санкціями, для відшкодування шкоди від війни, завданої Україні.

Згідно із законопроєктом, правовий простір Естонії буде організовано ширше, щоб компетенції та повноваження установ зі здійснення та нагляду за санкціями були більш чіткими та ефективними. На думку прем'єр-міністра Каї Каллас, для Росії дуже важливо підняти ціну агресії.

Ми повинні знайти способи притягнути Росію до фінансової відповідальності за шкоду, завдану Україні. Законопроєкт, який ми з урядом сьогодні спрямували до парламенту, дає змогу використовувати заморожені активи санкціонованих осіб в Естонії для компенсації військової шкоди в Україні. Ми повинні бути прикладом і стимулом для інших європейських країн у встановленні подібних правил. Росія повинна компенсувати Україні всю заподіяну війною шкоду, - зазначає Каллас. Поширити

За словами глави МЗС Естонії Маргуса Цахкни, гроші на допомогу Україні не повинні надходити тільки з коштів платників податків.

Глава МЗС пояснив, що згідно із законопроектом, заморожені активи Росії залишатимуться замороженими доти, доки не буде відшкодовано збитки від війни.

Для застосування цього механізму необхідна міжнародна угода з Україною або міжнародний компенсаційний механізм.

В Естонії на момент розроблення законопроєкту на підставі міжнародних санкцій було заморожено активи на суму близько 38 мільйонів євро.