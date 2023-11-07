Эстония приблизилась к одобрению конфискации замороженных активов РФ

Конституционная комиссия Рийгикога – парламента Эстонии – во вторник одобрила подготовленный правительством законопроект, который позволит направить на восстановление Украине находящихся под международными санкциями замороженных российских активов.

Эстония планирует конфисковать замороженные активы РФ

Комиссия Рийгикогу решила поддержать и направить законопроект к рассмотрению в парламенте на первое чтение. Это значит, что для его вступления в силу он еще должен заручиться поддержкой депутатов и получить подпись президента.

Глава конституционной комиссии парламента Эстонии Хендрик Йоханнес Террас во время слушания пояснил, что на внутригосударственном уровне нужно вносить уточнения в законы, "чтобы никто не смог найти лазейки в уже действующих санкциях".

Также необходимо создать регулирование, которое позволило бы использовать для возмещения нанесенного Украине войной ущерба активы, замороженные в Эстонии на основании международных санкций, – добавил он. Поделиться

Что известно о замороженных Западом российских активах и их использовании в пользу Украины

По информации издания, в итоговом заявлении после встречи министров финансов и глав центральных банков стран G7 отмечается, что российские активы будут оставаться замороженными, пока Украина не будет компенсирована ущерб, нанесенный преступной агрессией.

Издание уточняет, что российские активы в странах G7 оценивают в 280 миллиардов долларов.

Между тем, правительство Эстонии одобрило постановление об использовании замороженных российских активов для оказания помощи Украине.

Постановление уже было отправлено на одобрение в эстонский парламент.

По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, во время сегодняшнего заседания правительство страны одобрило и направит в парламент поправку к закону о международных санкциях, которая предусматривает, среди прочего, внутренние правила использования активов, замороженных в Эстонии, лицами, находящимися под санкциями. , для возмещения вреда от войны, причиненного Украине.

Согласно законопроекту, правовое пространство Эстонии будет организовано шире, чтобы компетенции и полномочия учреждений по осуществлению и надзору за санкциями были более четкими и эффективными. По мнению премьер-министра Каи Калласа, для России очень важно поднять цену агрессии.

Мы должны найти способы привлечь Россию к финансовой ответственности за ущерб, причиненный Украине. Законопроект, который мы с правительством сегодня направили в парламент, позволяет использовать замороженные активы санкционированных лиц в Эстонии для компенсации военного ущерба в Украине. Мы должны являться примером и стимулом для других европейских стран в установлении подобных правил. Россия должна компенсировать Украине весь причиненный войной ущерб, – отмечает Каллас. Поделиться

По словам главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны, деньги на помощь Украине не должны поступать только из средств налогоплательщиков.

Глава МИД пояснил, что согласно законопроекту, замороженные активы России будут оставаться замороженными до тех пор, пока не будет возмещен ущерб от войны.

Для применения этого механизма необходимо международное соглашение с Украиной или международный компенсационный механизм.

В Эстонии на момент разработки законопроекта на основании международных санкций были заморожены активы на сумму около 38 миллионов евро.