В США представили проект передачи конфискованных активов РФ Украине

По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, двухпартийная и двухпалатная группа американских парламентариев представила законопроект, позволяющий Минфину конфисковать заблокированные активы российских олигархов для передачи Киеву.

Что известно о планах США передать Украине конфискованные активы российских олигархов

Двухпартийная и двухпалатная группа членов Конгресса США в составе сенатора Ш.Вайтгауза (Д), сенатора Л.Грэма (Р), конгрессмена Дж.Вилсона (Р) и конгрессмена С.Коэна (Д) представила законопроект "О конфискации активов для восстановления Украины" . Как соавторы уже присоединились сенаторы Р.Блументаль (Д), сопредседатель Комитета по иностранным делам Сената Дж.Риш (Р) и М.Беннетт (Д), - отметила Маркарова. Поделиться

Что известно о нормах нового законопроекта

Она отметила, что законопроект позволяет ускорить конфискацию активов подсанкционных российских олигархов и короткие сроки передать их Украине.

Законопроект отменяет существующее ограничение в размере 500 тыс. долларов относительно возможности применять процедуру безвозмездного изъятия активов российских олигархов и других лиц, нарушающих законодательство США.

Законопроект также предоставляет полномочия Министерству юстиции США по передаче в пользу Украины всех средств от конфискованных Правительством США российских активов (в настоящее время Министерство юстиции может передавать Украине только активы, конфискованные за нарушение санкций, введенных против РФ).

Маркарова сообщила, что дальше ожидается рассмотрение законопроекта и выразила надежду на его скорейшее рассмотрение и принятие в Конгрессе США.