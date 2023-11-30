Журналісти WP дізнались про найбільший секрет військової допомоги Україні від США

За словами експертів, кошти, виділенні США на допомогу Україні, залишаються у американських виробників озброєнь, а виготовлені озброєння надсилаються Києву.
Що відомо про особливості військової допомоги США Україні
За словами аналітиків, на яких посилаються автори матеріалу, десятки мільярдів доларів, які Конгрес виділив на військову допомогу Україні, отримують щонайменше 117 виробничих ліній у 31 американському штаті.
Таким чином, мовиться про те, що Київ не отримує від США гроші, а отримує тільки зброю, яку на ці гроші виробляють американські виробники, а кошти залишаються у США.
Що відомо про спроби американських політиків завадити допомозі Україні
За його словами, цій реальності не відповідають дії окремих американських законодавців.
Для прикладу Тіссен навів сенатора-республіканця від штату Огайо Джея Д. Венса.
Коли той долучився до пікету "Об'єднання робітників автопрому" у жовтні на заводі Jeep у Толедо, він заявив, що прагне "продемонструвати підтримку" у своєму штаті.
Водночас такої ж солідарності він не проявляв з робітниками "Об'єднання", але вже у Лаймі, що у штаті Огайо, які займаються виготовленням танків Abrams і бойових машин Stryker для нашої держави.
Власне, Венс висловлюється проти виділення допомоги нашій державі, як і республіканець Джим Джордан, чий округ охоплює також Лайм.
Однак, за його словами конгресмени Венс та Джордан роблять усе, щоб Україна не отримала більшої кількості танків та бойових машин, виготовлених на єдиному у США танковому заводі.
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