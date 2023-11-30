Журналісти WP дізнались про найбільший секрет військової допомоги Україні від США

За словами експертів, кошти, виділенні США на допомогу Україні, залишаються у американських виробників озброєнь, а виготовлені озброєння надсилаються Києву.

Що відомо про особливості військової допомоги США Україні

За словами аналітиків, на яких посилаються автори матеріалу, десятки мільярдів доларів, які Конгрес виділив на військову допомогу Україні, отримують щонайменше 117 виробничих ліній у 31 американському штаті.

Таким чином, мовиться про те, що Київ не отримує від США гроші, а отримує тільки зброю, яку на ці гроші виробляють американські виробники, а кошти залишаються у США.

З 68 млрд доларів на військову і пов'язану з нею допомогу, які Конгрес виділив після початку вторгнення Росії в Україну, майже 90% пішли американцям, як показав один з аналізів, - зазначає автор матеріалу, колишній складач промов президента Джорджа Буша-молодшого і науковий співробітник American Enterprise Institute Марк Тіссен. Поширити

Що відомо про спроби американських політиків завадити допомозі Україні

За його словами, цій реальності не відповідають дії окремих американських законодавців.

Для прикладу Тіссен навів сенатора-республіканця від штату Огайо Джея Д. Венса.

Коли той долучився до пікету "Об'єднання робітників автопрому" у жовтні на заводі Jeep у Толедо, він заявив, що прагне "продемонструвати підтримку" у своєму штаті.

Водночас такої ж солідарності він не проявляв з робітниками "Об'єднання", але вже у Лаймі, що у штаті Огайо, які займаються виготовленням танків Abrams і бойових машин Stryker для нашої держави.

Власне, Венс висловлюється проти виділення допомоги нашій державі, як і республіканець Джим Джордан, чий округ охоплює також Лайм.

Виборці в Огайо могли б очікувати, що обрані ними лідери будуть підштовхувати адміністрацію Байдена надати Україні більше танків і машин, вироблених у Лаймі, або вимагати, щоб їх було включено до пакета допомоги Україні, який незабаром розглядатиме Конгрес, - зазначає автор матеріалу. Поширити

Однак, за його словами конгресмени Венс та Джордан роблять усе, щоб Україна не отримала більшої кількості танків та бойових машин, виготовлених на єдиному у США танковому заводі.