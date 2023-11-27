У США обіцяють Україні збереження військової підтримки

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон назвав збереження військової підтримки України одним з пріоритетних питань для Вашингтона.
Що відомо про перспективи збереження військової допомоги Україні з боку США
За його словами, наразі існує відчуття термінової необхідності схвалення подальшої військової допомоги Україні та Ізраїлю.
Джонсон підкреслив, що наразі члени Конгресу ведуть активні дискусії з приводу цього.
При цьому спікер Палати представників підкреслив, що надання військової допомоги Ізраїлю головним пріоритетом для США, а аналогічну допомогу Україні — одним з головних пріоритетів.
Він пояснив, що якщо Україні потрібна додаткова допомога, яку більшість членів Конгресу вважають важливою, то необхідно також працювати над зміною прикордонної політики США.
Що кажуть у Держдепі США з приводу допомоги Україні
За словами помічника глави Держдепу США у справах Європи та Євразії Джима О'Браєна, у відомстві оптимістично ставляться до перспектив схвалення Конгресом запиту на додаткову військову допомогу Україні.
На його думку, переважна більшість конгресменів у Палаті представників підтримують додатковий документ, що забезпечить вирішальну перемогу ізраїльських військових у розв’язаному терористами ХАМАС конфлікті, посилить безпекову ситуацію в Україні та на Тайвані.
Він підкреслив, що пакет питань, який має розглянути Конгрес, включає військову підтримку України та кошти на розвиток української економіки.
У цьому контексті заступник держсекретаря Штатів зазначив, що зараз Україна "оплачує 60% військових витрат на війну, а наші європейські союзники надають ще більшу суму".
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