У США обіцяють Україні збереження військової підтримки
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У США обіцяють Україні збереження військової підтримки

Майк Джонсон
Джерело:  Politico

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон назвав збереження військової підтримки України одним з пріоритетних питань для Вашингтона. 

Що відомо про перспективи збереження військової допомоги Україні з боку США

Я думаю, що все це збереться воєдино найближчими днями. Я впевнений і оптимістичний, що ми зможемо це зробити - довести це до кінця, - запевнив Джонсон.

За його словами, наразі існує відчуття термінової необхідності схвалення подальшої військової допомоги Україні та Ізраїлю.

Джонсон підкреслив, що наразі члени Конгресу ведуть активні дискусії з приводу цього.

При цьому спікер Палати представників підкреслив, що надання військової допомоги Ізраїлю головним пріоритетом для США, а аналогічну допомогу Україні — одним з головних пріоритетів.

Звичайно, ми не можемо дозволити Володимиру Путіну марширувати Європою, і ми розуміємо необхідність надання там допомоги, - зазначив Джонсон.

Він пояснив, що якщо Україні потрібна додаткова допомога, яку більшість членів Конгресу вважають важливою, то необхідно також працювати над зміною прикордонної політики США.

Що кажуть у Держдепі США з приводу допомоги Україні

За словами помічника глави Держдепу США у справах Європи та Євразії Джима О'Браєна, у відомстві оптимістично ставляться до перспектив схвалення Конгресом запиту на додаткову військову допомогу Україні.

Я вважаю, що Сенат готується вжити заходів у найближчі кілька тижнів, - підкреслив О'Браєн.

На його думку, переважна більшість конгресменів у Палаті представників підтримують додатковий документ, що забезпечить вирішальну перемогу ізраїльських військових у розв’язаному терористами ХАМАС конфлікті, посилить безпекову ситуацію в Україні та на Тайвані.

Ми довели, що для безпеки США, для безпеки Альянсу і для того, щоб наші ключові партнери відчували себе в безпеці, дуже важливо, щоб ми надавали допомогу, - зазначив представник Держдепу.

Він підкреслив, що пакет питань, який має розглянути Конгрес, включає військову підтримку України та кошти на розвиток української економіки.

У цьому контексті заступник держсекретаря Штатів зазначив, що зараз Україна "оплачує 60% військових витрат на війну, а наші європейські союзники надають ще більшу суму".

Вони надали Україні допомогу на суму понад 100 мільярдів євро, тоді як на цей час США надали 70 мільярдів євро. Так що це дійсно коаліційне зусилля, і я думаю, що нашим партнерам важливо почути, що ми будемо продовжувати робити свій внесок, навіть поки наш Конгрес обговорює наступні кроки того, що ми надамо, - зазначив О'Браєн.

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