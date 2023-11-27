У США обіцяють Україні збереження військової підтримки

Що відомо про перспективи збереження військової допомоги Україні з боку США

Я думаю, що все це збереться воєдино найближчими днями. Я впевнений і оптимістичний, що ми зможемо це зробити - довести це до кінця, - запевнив Джонсон. Поширити

За його словами, наразі існує відчуття термінової необхідності схвалення подальшої військової допомоги Україні та Ізраїлю.

Джонсон підкреслив, що наразі члени Конгресу ведуть активні дискусії з приводу цього.

При цьому спікер Палати представників підкреслив, що надання військової допомоги Ізраїлю головним пріоритетом для США, а аналогічну допомогу Україні — одним з головних пріоритетів.

Звичайно, ми не можемо дозволити Володимиру Путіну марширувати Європою, і ми розуміємо необхідність надання там допомоги, - зазначив Джонсон. Поширити

Він пояснив, що якщо Україні потрібна додаткова допомога, яку більшість членів Конгресу вважають важливою, то необхідно також працювати над зміною прикордонної політики США.

Що кажуть у Держдепі США з приводу допомоги Україні

За словами помічника глави Держдепу США у справах Європи та Євразії Джима О'Браєна, у відомстві оптимістично ставляться до перспектив схвалення Конгресом запиту на додаткову військову допомогу Україні.

Я вважаю, що Сенат готується вжити заходів у найближчі кілька тижнів, - підкреслив О'Браєн. Поширити

На його думку, переважна більшість конгресменів у Палаті представників підтримують додатковий документ, що забезпечить вирішальну перемогу ізраїльських військових у розв’язаному терористами ХАМАС конфлікті, посилить безпекову ситуацію в Україні та на Тайвані.

Ми довели, що для безпеки США, для безпеки Альянсу і для того, щоб наші ключові партнери відчували себе в безпеці, дуже важливо, щоб ми надавали допомогу, - зазначив представник Держдепу. Поширити

Він підкреслив, що пакет питань, який має розглянути Конгрес, включає військову підтримку України та кошти на розвиток української економіки.

У цьому контексті заступник держсекретаря Штатів зазначив, що зараз Україна "оплачує 60% військових витрат на війну, а наші європейські союзники надають ще більшу суму".