В ОП відправили делегацію до США на переговори із представниками Республіканської партії

Офіс президента України відправив делегацію з депутатів та інших осіб до США для проведення переговорів із представниками Республіканської партії щодо підтримки питання щодо подальшої військової допомоги.
Що відомо про делегацію від України у США
Зазначається, що делегація складається із народних депутатів, ветеранів російсько-української війни та дітей.
Її метою буде просування підтримки України серед американського політикуму та в Конгресі, а також встановлення контактів із представниками Республіканської партії, значна частина яких виступає проти продовження військової допомоги Україні.
За інформацією журналістів видання, українську делегацію у США очолюватиме посол України Оксана Маркарова.
Що відомо про план роботи української делегації на території США
Делегація здійснюватиме поїздки американськими штатами, у яких представники Республіканської партії мають найбільшу підтримку виборців.
Журналісти видання також посилаються на співрозмовника з оточення одного з конгресменів-представників Республіканської партії, за словами якого, Вашингтон очікує від Києва стратегію подальших дій, зокрема, військовий план, і, звичайно, об'єднаний зрозумілий план між політичним і військовим керівництвом.
Депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк підтвердив дані NV і уточнив, що в кожен округ або штат окремих конгресменів-республіканців приїдуть два українські депутати.
Цього місяця США відвідала офіційна українська делегація на чолі з віцепрем'єркою Юлією Свириденко, яка обговорювала з американськими візаві події на фронті, посилення санкційного тиску на Росію і вироблення механізму використання заморожених російських активів для відбудови України.
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