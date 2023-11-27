В ОП відправили делегацію до США на переговори із представниками Республіканської партії

Офіс президента України відправив делегацію з депутатів та інших осіб до США для проведення переговорів із представниками Республіканської партії щодо підтримки питання щодо подальшої військової допомоги.

Що відомо про делегацію від України у США

Зазначається, що делегація складається із народних депутатів, ветеранів російсько-української війни та дітей.

Її метою буде просування підтримки України серед американського політикуму та в Конгресі, а також встановлення контактів із представниками Республіканської партії, значна частина яких виступає проти продовження військової допомоги Україні.

За інформацією журналістів видання, українську делегацію у США очолюватиме посол України Оксана Маркарова.

Що відомо про план роботи української делегації на території США

Делегація здійснюватиме поїздки американськими штатами, у яких представники Республіканської партії мають найбільшу підтримку виборців.

Проводитиме інформаційну роботу щодо того, що відбувається в Україні, буде адвокатувати питання виділення додаткової допомоги Україні, розгляд якої наразі фактично застряг в Конгресі, - йдеться у матеріалі видання із посиланням на неназваного українського посадовця. Поширити

Журналісти видання також посилаються на співрозмовника з оточення одного з конгресменів-представників Республіканської партії, за словами якого, Вашингтон очікує від Києва стратегію подальших дій, зокрема, військовий план, і, звичайно, об'єднаний зрозумілий план між політичним і військовим керівництвом.

Депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк підтвердив дані NV і уточнив, що в кожен округ або штат окремих конгресменів-республіканців приїдуть два українські депутати.

Цього місяця США відвідала офіційна українська делегація на чолі з віцепрем'єркою Юлією Свириденко, яка обговорювала з американськими візаві події на фронті, посилення санкційного тиску на Росію і вироблення механізму використання заморожених російських активів для відбудови України.