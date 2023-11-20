США ризикують програти у новій холодній війні з Китаєм — Bloomberg

США можуть повторити долю СРСР у новій холодній війні проти Китаю, адже Пекін продовжує нарощувати економічну та військову міць.
Що відомо про ризики для США у новій холодній війні проти Китаю
На думку старшого наукового співробітника Інституту Гувера при Стенфордському університеті Найла Фергюсона, можна провести між візитом радянського генсека Леоніда Брєжнєва до США в 1973 році та візитом в Америку китайського лідера Сі Цзіньпіна минулого тижня.
Фергюсон зазначає, що саме візит Брєжнєва до США в 1973 році поклав початок так званій “розрядці”, завдяки чому Вашингтон отримав час, щоб оговтатись від геополітичних катастроф 1960-х - початку 70-х років, наприклад, війни у В’єтнамі.
Однак візит Сі Цзіньпіна до США не приніс жодних вагомих домовленостей.
Він підкреслив, що після кількох десятиліть стрімкого економічного зростання Китай знову почав відставати від США за економічними показниками.
Країна зіткнулася з демографічною кризою та вперлася в "стелю" своєї економічної моделі, заснованої на великих інвестиціях в основний капітал.
Однак Китай залишається центром світового виробництва. Наразі тільки кораблів у Китаї будуть у кількості 46% від загальносвітового виробництва.
Великі американські корпорації, як от Apple, вкрай залежні від своїх виробничих потужностей в Китаї.
Чому ситуація у США нагадує останні десятиліття СРСР
Він також знайшов і інші паралелі із пізнім періодом СРСР. Зокрема, сучасні провідні політики у США мають дуже похилий вік. Це стосується і чинного президента Джо Байдена і його попередника і ключового конкурента на виборах у наступному році Дональда Трампа.
Середній вік сенаторів – 64 роки.
Аналітик також побачив схожість між Кубинською ракетною кризою часів Холодної війни і нинішньою напругою навколо Тайваню.
На думку Фергюсона, Китай може вчинити так само, як США вчинили під час ракетної кризи на Кубі і відмовитись від прямого вторгнення на користь повної блокади.
У такому разі найбільше постраждають західні країни, які сильно залежать від виробництва напівпровідників на Тайвані.
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