США рискуют проиграть в новой холодной войне с Китаем — Bloomberg

США могут повторить судьбу СССР в новой холодной войне против Китая, ведь Пекин продолжает наращивать экономическую и военную мощь.
Что известно о рисках для США в новой холодной войне против Китая
По мнению старшего научного сотрудника Института Гувера при Стэнфордском университете Найла Фергюсона, можно провести между визитом советского генсека Леонида Брежнева в США в 1973 году и визитом в Америку китайского лидера Си Цзиньпина на прошлой неделе.
Фергюсон отмечает, что именно визит Брежнева в США в 1973 году положил начало так называемой разрядке, благодаря чему Вашингтон получил время, чтобы оправиться от геополитических катастроф 1960-х - начала 70-х годов, например, войны во Вьетнаме.
Однако визит Си Цзиньпина в США не принес никаких значительных договоренностей.
Он подчеркнул, что после нескольких десятилетий стремительного экономического роста Китай снова начал отставать от США по экономическим показателям.
Страна столкнулась с демографическим кризисом и уперлась в "потолок" своей экономической модели, основанной на крупных инвестициях в основной капитал.
Однако Китай остается центром мирового производства. Только кораблей в Китае будут в количестве 46% от общемирового производства.
Крупные американские корпорации, такие как Apple, крайне зависимы от своих производственных мощностей в Китае.
Почему ситуация в США напоминает последние десятилетия СССР
Он нашел и другие параллели с поздним периодом СССР. В частности, современные ведущие политики в США имеют очень преклонный возраст. Это касается и действующего президента Джо Байдена и его предшественника и ключевого конкурента на выборах в следующем году Дональда Трампа.
Средний возраст сенаторов – 64 года.
Аналитик также увидел сходство между Кубинским ракетным кризисом времен Холодной войны и нынешним напряжением вокруг Тайваня.
По мнению Фергюсона, Китай может поступить так же, как США поступили во время ракетного кризиса на Кубе и отказаться от прямого вторжения в пользу полной блокады.
В таком случае больше всего пострадают западные страны, сильно зависящие от производства полупроводников на Тайване.
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