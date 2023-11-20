США рискуют проиграть в новой холодной войне с Китаем — Bloomberg

США могут повторить судьбу СССР в новой холодной войне против Китая, ведь Пекин продолжает наращивать экономическую и военную мощь.

Что известно о рисках для США в новой холодной войне против Китая

По мнению старшего научного сотрудника Института Гувера при Стэнфордском университете Найла Фергюсона, можно провести между визитом советского генсека Леонида Брежнева в США в 1973 году и визитом в Америку китайского лидера Си Цзиньпина на прошлой неделе.

Фергюсон отмечает, что именно визит Брежнева в США в 1973 году положил начало так называемой разрядке, благодаря чему Вашингтон получил время, чтобы оправиться от геополитических катастроф 1960-х - начала 70-х годов, например, войны во Вьетнаме.

Однако визит Си Цзиньпина в США не принес никаких значительных договоренностей.

Таким образом, саммит оставил Вторую холодную войну практически там, где ее застал. Это была разрядка напряжения. Если разрядка — это выигрыш времени, на чьей стороне время во Второй холодной войне? – спрашивает Фергюсон. Поделиться

Он подчеркнул, что после нескольких десятилетий стремительного экономического роста Китай снова начал отставать от США по экономическим показателям.

Страна столкнулась с демографическим кризисом и уперлась в "потолок" своей экономической модели, основанной на крупных инвестициях в основной капитал.

Однако Китай остается центром мирового производства. Только кораблей в Китае будут в количестве 46% от общемирового производства.

Крупные американские корпорации, такие как Apple, крайне зависимы от своих производственных мощностей в Китае.

Почему ситуация в США напоминает последние десятилетия СССР

Между тем, сами США при ближайшем рассмотрении все больше и больше похожи на "позднюю Советскую Америку". (...) Правительство США ежеквартально выпускает долговые обязательства на сумму 776 миллиардов долларов США, чтобы финансировать дефицит бюджета, который составляет около 7% ВВП - шокирующее число в условиях почти полной занятости, отмечает ученый. Поделиться

Он нашел и другие параллели с поздним периодом СССР. В частности, современные ведущие политики в США имеют очень преклонный возраст. Это касается и действующего президента Джо Байдена и его предшественника и ключевого конкурента на выборах в следующем году Дональда Трампа.

Средний возраст сенаторов – 64 года.

Аналитик также увидел сходство между Кубинским ракетным кризисом времен Холодной войны и нынешним напряжением вокруг Тайваня.

По мнению Фергюсона, Китай может поступить так же, как США поступили во время ракетного кризиса на Кубе и отказаться от прямого вторжения в пользу полной блокады.

В таком случае больше всего пострадают западные страны, сильно зависящие от производства полупроводников на Тайване.