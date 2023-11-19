США опровергли заявления о договоренностях по прекращению огня в Секторе Газа
Категория
Мир
Дата публикации

США опровергли заявления о договоренностях по прекращению огня в Секторе Газа

Белый Дом
США опровергли заявления о договоренностях по прекращению огня в Секторе Газа
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Соединенные Штаты Америки отрицают, что Израиль и ХАМАС сейчас близки к соглашению при посредничестве США по паузе в боевых действиях и освобождению заложников.

США опровергли заявления о договоренностях по прекращению огня в Секторе Газа

Мы еще не достигли соглашения, но продолжаем упорно работать над тем, чтобы его добиться, - заявили в сообщении.

Стоит отметить, что ранее в СМИ появилась информация о возможном соглашении между Израилем и Сектором Газа, предусматривающим прекращение огня минимум на пять дней, а первые 50 или более заложников из 239 будут освобождаться партиями каждые 24 часа.

Также прекращение боевых действий якобы должно было увеличить объем гуманитарной помощи, в том числе топлива, поступающего в сектор Газа из Египта.

Война в Израиле

7 октября террористы ХАМАС атаковали Израиль, убивали и похищали мирных людей и военных. В ответ Израиль объявил операцию "Железные мечи" против террористов.

27 октября ЦАХАЛ начал наступление на Сектор Газа. Стало известно, что ХАМАС потерял контроль над территорией. Боевики бегут на юг.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не намерен удерживать военных в Секторе Газа после окончания войны.

Помимо этого ЦАХАЛ обнаружил туннель боевиков ХАМАС в крупнейшей больнице Сектора Газа Аль-Шифе. Также ЦАХАЛ ударил по подземным объектам ХАМАС. В них скрывались старшие командиры боевиков.

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