ЦАХАЛ провел большие рейды у реки Иордан

Армия обороны Израиля провела два рейда "бригадного уровня" в лагере беженцев Дженин и лагере беженцев Балата на Западном берегу реки Иордан. Во время рейда были задержаны подозреваемые и изъято оружие.

ЦАХАЛ провел два больших рейда на Западном берегу реки Иордан

В ЦАХАЛ заявили, что во время ночных рейдов были арестованы 38 находящихся в розыске палестинцев, в том числе примерно 20 человек в Дженни и Балате.

Военные заявили, что в обоих лагерях произошли столкновения с палестинскими боевиками.

При этом в Балато было изъято несколько единиц огнестрельного оружия и взрывных устройств. В Дженни войска обнаружили и уничтожили тайник со взрывными устройствами у мечети и три командных пункта, а также захватили несколько единиц огнестрельного оружия.

Израильские войска также вступили в стычки с палестинскими мятежниками в селе Тамун, расположенном на Западном берегу реки Иордан, неподалеку от Тубаса, и в лагере беженцев Дейшех, расположенном неподалеку от Вифлеема.

Война Израиля с ХАМАС

В начале октября боевики ХАМАС начали масштабное вторжение в Израиль. Они убивали и угоняли как военных, так и мирных жителей. В ответ Израиль объявил военную операцию против боевиков "Железные мечи".

В ее рамках ЦАХАЛ расширил наземную операцию в Секторе Газа. В регион были введены войска и техника.

По данным Сил обороны Израиля, ХАМАС потерял контроль над северной частью сектора Газа, потому что десятки тысяч человек перешли на южную сторону.

Ранее издание The Washington Post сообщало, что боевики ХАМАС намерены добраться до Западного берега реки Иордан, чтобы развязать более масштабную войну против Израиля.