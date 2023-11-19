ЦАХАЛ провів великі рейди біля річки Йордан

Армія оборони Ізраїлю провела два рейди "бригадного рівня" в таборі біженців Дженін і таборі біженців Балата на Західному березі річки Йордан. Під час рейду було затримано підозрюваних і вилучено зброю.

ЦАХАЛ провів два великі рейди на Західному березі річки Йордан

У ЦАХАЛ заявили, що під час нічних рейдів було заарештовано 38 палестинців, які перебувають у розшуку, зокрема приблизно 20 осіб у Дженіні та Балаті.

Військові заявили, що в обох таборах відбулися зіткнення з палестинськими бойовиками.

При цьому в Балаті було вилучено кілька одиниць вогнепальної зброї та вибухових пристроїв. У Дженіні війська виявили і знищили схованку з вибуховими пристроями біля мечеті і три командні пункти, а також захопили кілька одиниць вогнепальної зброї.

Ізраїльські війська також вступили в сутички з палестинськими бунтівниками в селі Тамун, що розташоване на Західному березі річки Йордан, неподалік від Тубаса, і в таборі біженців Дейшех, розташованому неподалік від Віфлеєма.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

На початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".

У її рамках ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа . У регіон було введено війська та техніка.

За даними Сил оборони Ізраїлю, ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектору Газа, тому що десятки тисяч людей перейшли на південний бік.

Раніше видання The Washington Post повідомляло, що бойовики ХАМАС мали намір дістатися до Західного берега річки Йордан, щоб розв'язати масштабнішу війну проти Ізраїлю.