ЦАХАЛ переходить до наступної фази наземної операції у Газі

ЦАХАЛ очистив західну частину Гази

За його словами, ЦАХАЛ виявив "значні знахідки" в лікарні Шифа, переходячи до "наступної фази" наземної операції. Він не став уточнювати, що саме було виявлено в лікарні.

Операція триває, і вона проводиться точно, вибірково, але дуже, дуже рішуче, - сказав Галлант. Поширити

За його словами, ЦАХАЛ завершив захоплення західної частини міста Газа і очистив цей район від бойовиків і активів ХАМАС.

Почалася наступна фаза, - додав міністр. Поширити

ЦАХАЛ узяв під контроль кілька урядових будівель у Газі

За інформацією військових, Ізраїль узяв під контроль парламент ХАМАС, урядовий комплекс бойовиків та штаб-квартиру поліції.

Також військові захопили так званий будинок губернатора Гази, в якому розташовувалися офіси військового крила та поліції ХАМАС, офіси розвідувального підрозділу ХАМАС та інші об'єкти, де проходила підготовка до наступу 7 жовтня.

Як зазначає ЦАХАЛ, під контроль було взято будівлю інженерного факультету одного з університетів Гази, яка "служила інститутом з виробництва та розробки зброї", та ще один комплекс ХАМАСу з тренувальною базою, командним центром, кімнатами для допитів та камерами для затриманих.