ЦАХАЛ встановив контроль над портом у Газі. Його раніше захопили ХАМАС

Ізраїльські військові встановили оперативний контроль над портом Гази, який контролювала терористична організація ХАМАС.
ЦАХАЛ розкрили деталі операції
У ЦАХАЛі зазначають, що порт під контроль узяли військовослужбовці 188-ї бронетанкової бригади і "Флотилії 13" ("Шайетет 13").
Під час операції, в якій також брали участь військовослужбовці інженерно-саперного корпусу і ВПС, було знищено 10 шахт терористичних тунелів і чотири споруди, які використовувалися для терору, 10 терористів було вбито. Усі будівлі в районі порту були очищені.
Терористична організація ХАМАС використовувала гавань як тренувальну базу для своїх морських десантників, які планують і здійснюють теракти на морі.
Під виглядом цивільного порту ХАМАС використовував цей район для підготовки і проведення терактів, використовуючи при цьому цивільні судна і судна поліції порту Гази.
ЦАХАЛ узяв під контроль кілька урядових будівель у Газі
За інформацією військових, Ізраїль узяв під контроль парламент ХАМАС, урядовий комплекс бойовиків та штаб-квартиру поліції.
Також військові захопили так званий будинок губернатора Гази, в якому розташовувалися офіси військового крила та поліції ХАМАС, офіси розвідувального підрозділу ХАМАС та інші об'єкти, де проходила підготовка до наступу 7 жовтня.
Як зазначає ЦАХАЛ, під контроль було взято будівлю інженерного факультету одного з університетів Гази, яка "служила інститутом з виробництва та розробки зброї", та ще один комплекс ХАМАСу з тренувальною базою, командним центром, кімнатами для допитів та камерами для затриманих.
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