ЦАХАЛ установил контроль над портом в Газе. Его раньше захватили ХАМАС

ЦАХАЛ раскрыли детали операции

В ЦАХАЛе отмечают, что порт под контроль взяли военнослужащие 188-й бронетанковой бригады и "Флотилии 13" ("Шайетет 13").

В ходе операции, в которой также принимали участие военнослужащие инженерно-саперного корпуса и ВВС, было уничтожено 10 шахт террористических тоннелей и четыре сооружения, которые использовались для террора, 10 террористов были убиты. Все постройки в районе порта были очищены.

The IDF has gained operational control over the Hamas-operated Gaza Harbor.



Disguised as a civilian area, the harbor was used by Hamas as a training facility for their naval commando forces to plan and execute terrorist attacks.



During the operation, conducted by soldiers of… — Israel Defense Forces (@IDF) November 16, 2023

Террористическая организация ХАМАС использовала гавань как тренировочную базу для своих морских десантников, планирующих и совершающих теракты на море.

Под видом гражданского порта ХАМАС использовал этот район для подготовки и проведения терактов, используя при этом гражданские суда и суда полиции порта Газы.

ЦАХАЛ взял под контроль несколько правительственных зданий в Газе

По информации военных, Израиль взял под контроль парламент ХАМАС, правительственный комплекс боевиков и штаб-квартиру полиции.

Также военные захватили так называемое здание губернатора Газы, в котором размещались офисы военного крыла и полиции ХАМАС, офисы разведывательного подразделения ХАМАС и другие объекты, где проходила подготовка к наступлению 7 октября.

Как отмечает ЦАХАЛ, под контроль взято здание инженерного факультета одного из университетов Газы, которое "служило институтом по производству и разработке оружия", и еще один комплекс ХАМАС с тренировочной базой, командным центром, комнатами для допросов и камерами для задержанных.