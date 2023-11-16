ЦАХАЛ установил контроль над портом в Газе. Его раньше захватили ХАМАС

Израильские военные установили оперативный контроль над портом Газы, контролируемым террористической организацией ХАМАС.
ЦАХАЛ раскрыли детали операции
В ЦАХАЛе отмечают, что порт под контроль взяли военнослужащие 188-й бронетанковой бригады и "Флотилии 13" ("Шайетет 13").
В ходе операции, в которой также принимали участие военнослужащие инженерно-саперного корпуса и ВВС, было уничтожено 10 шахт террористических тоннелей и четыре сооружения, которые использовались для террора, 10 террористов были убиты. Все постройки в районе порта были очищены.
Террористическая организация ХАМАС использовала гавань как тренировочную базу для своих морских десантников, планирующих и совершающих теракты на море.
Под видом гражданского порта ХАМАС использовал этот район для подготовки и проведения терактов, используя при этом гражданские суда и суда полиции порта Газы.
ЦАХАЛ взял под контроль несколько правительственных зданий в Газе
По информации военных, Израиль взял под контроль парламент ХАМАС, правительственный комплекс боевиков и штаб-квартиру полиции.
Также военные захватили так называемое здание губернатора Газы, в котором размещались офисы военного крыла и полиции ХАМАС, офисы разведывательного подразделения ХАМАС и другие объекты, где проходила подготовка к наступлению 7 октября.
Как отмечает ЦАХАЛ, под контроль взято здание инженерного факультета одного из университетов Газы, которое "служило институтом по производству и разработке оружия", и еще один комплекс ХАМАС с тренировочной базой, командным центром, комнатами для допросов и камерами для задержанных.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-