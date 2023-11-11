ЦАХАЛ ликвидировал командира ХАМАС, державшего около тысячи заложников в больнице
Категория
Мир
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ЦАХАЛ ликвидировал командира ХАМАС, державшего около тысячи заложников в больнице

ЦАХАЛ
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Источник:  The Times of Israel

Армия обороны Израиля заявила, что убила командира ХАМАСа, который держал в заложниках примерно 1000 жителей Газы в больнице Рантиси.

Что известно о ликвидации командира

В заявлении ЦАХАЛ говорится, что после разведки, собранной Шин Бет и Управлением военной разведки, войска бригады Гивати направили истребитель для удара по Ахмеду Сиаму, командиру роты Насера-Радвана ХАМАС.

Два дня назад ЦАХАЛ заявил, что Сиам препятствует примерно 1000 палестинцам эвакуировать больницу Рантиси, расположенную на севере Газы.

ЦАХАЛ заявил, что Сиам был убит, когда скрывался в школе Аль-Бурак в городе Газа вместе с другими боевиками ХАМАС под его командованием.

Ахмед Сиам еще раз демонстрирует, что ХАМАС использует мирных жителей сектора Газа в качестве живого щита для террористических целей, - добавляется в заявлении ЦАХАЛ.

ХАМАС превратил больницы в Газе в военные объекты

По утверждениям военных армии Израиля, боевики палестинской террористической группировки ХАМАС используют больницы на территории сектора Газа в качестве командных пунктов для управления боевыми действиями .

В частности, израильские военные имеют доказательства наличия инфраструктуры террористов ХАМАС внутри и вокруг двух крупных клиник.

При этом израильские военные утверждают, что штаб-квартира ХАМАС находится под главным медицинским учреждением.

Использование ХАМАСом больниц для маскировки своей военной машины носит систематический характер, отмечает контр-адмирал Даниэль Хагари.

Он отметил, что построенная на деньги Катара больница имени шейха Хамида бен Халифы аль Тани расположена над туннелем, который использует ХАМАС.

При этом Хагари подчеркнул, что боевики ХАМАС вели огонь по израильским военным изнутри больницы.

Представитель ЦАХАЛа также отметил, что другая клиника, Индонезийская больница, используется ХАМАС для сокрытия подземного командно-контрольного центра.

По его словам, в 75 метрах от больницы расположена пусковая площадка для ракет ХАМАС.

27 октября израильская армия заявила, что военный штаб ХАМАС находится в лабиринте тоннелей и подземных комплексов под больницей Аль-Шифа, крупнейшим медицинским комплексом Сектора Газа.

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