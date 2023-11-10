На территорию Израиля из Ливана проникли три самолета — ЦАХАЛ

Силами и средствами израильской противовоздушной обороны был перехвачен один из самолетов, проникших на территорию страны из Ливана. Остальные два потерпели катастрофу.

Что известно о проникновении самолетов Ливана в Израиль

Израильские военные отметили, что инцидент произошел недавно, однако дата не уточняется.

Два из трех самолетов, нарушивших воздушное пространство Израиля, рухнули на север страны.

Недавно три самолета проникли на территорию Израиля из Ливана. Один был перехвачен группой ПВО ЦАХАЛ, а два других упали в районе на севере, - отмечается в заявлении. Поделиться

Также в пресс-службе израильской Армии обороны добавили, что "мероприятие завершено", и обстоятельства происшествия изучаются.

Могла ли стоять группировка "Хезболла" из Ливана по этому инциденту, в сообщении ЦАХАЛ ничего не идет.

Израиль заявил об усилении военной операции против ХАМАС в Газе

По информации издания The Times of Israel со ссылкой на спикера ЦАХАЛа, контр-адмирала Даниэля Хагари, израильские военные будут углублять операции на территории Газы против террористов ХАМАС.

Он отметил, что военные ЦАХАЛа будут атаковать новые и новые опорные пункты палестинских террористов.

По его словам, жители Сектора Газа, пользующиеся гуманитарным маршрутом, чтобы отправиться на юг, "видят, что ХАМАС потерял контроль" над северной частью Газы, и юг стал более безопасным.

Несмотря на относительное понижение количества ракетных обстрелов Израиля из Газы, он призывает общественность не успокаиваться.

В ответ на заявления ХАМАС о том, что десятки бронемашин ЦАХАЛ были выведены из строя, Хагари заявил, что их готовность составляет 90%, машины ремонтируют в полевых условиях или доставляют в Израиль для более серьезного ремонта.