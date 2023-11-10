На территорию Израиля из Ливана проникли три самолета — ЦАХАЛ

Силами и средствами израильской противовоздушной обороны был перехвачен один из самолетов, проникших на территорию страны из Ливана. Остальные два потерпели катастрофу.
Что известно о проникновении самолетов Ливана в Израиль
Израильские военные отметили, что инцидент произошел недавно, однако дата не уточняется.
Два из трех самолетов, нарушивших воздушное пространство Израиля, рухнули на север страны.
Также в пресс-службе израильской Армии обороны добавили, что "мероприятие завершено", и обстоятельства происшествия изучаются.
Могла ли стоять группировка "Хезболла" из Ливана по этому инциденту, в сообщении ЦАХАЛ ничего не идет.
Израиль заявил об усилении военной операции против ХАМАС в Газе
По информации издания The Times of Israel со ссылкой на спикера ЦАХАЛа, контр-адмирала Даниэля Хагари, израильские военные будут углублять операции на территории Газы против террористов ХАМАС.
Он отметил, что военные ЦАХАЛа будут атаковать новые и новые опорные пункты палестинских террористов.
По его словам, жители Сектора Газа, пользующиеся гуманитарным маршрутом, чтобы отправиться на юг, "видят, что ХАМАС потерял контроль" над северной частью Газы, и юг стал более безопасным.
Несмотря на относительное понижение количества ракетных обстрелов Израиля из Газы, он призывает общественность не успокаиваться.
В ответ на заявления ХАМАС о том, что десятки бронемашин ЦАХАЛ были выведены из строя, Хагари заявил, что их готовность составляет 90%, машины ремонтируют в полевых условиях или доставляют в Израиль для более серьезного ремонта.
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