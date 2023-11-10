На територію Ізраїлю з Лівану проникли три літаки — ЦАХАЛ

Силами та засобами ізраїльської протиповітряної оборони був перехоплений один з літаків, які проникли на територію країни з Лівану. Інші два зазнали катастрофи.
Що відомо про проникнення літаків Лівану до Ізраїлю
Ізраїльські військові зазначили, що інцидент стався нещодавно, проте дата не уточнюється.
Два з трьох літаків, які порушили повітряний простір Ізраїлю, впали на півночі країни.
Також у прес-службі ізраїльської Армії оборони додали, що "захід завершено", й обставини події вивчаються.
Чи могло стояти угруповання "Хезболла" з Лівану за цим інцидентом, у повідомленні ЦАХАЛ нічого не йдеться.
Ізраїль заявив про посилення військової операції проти ХАМАС у Газі
За інформацією видання The Times of Israel із посиланням на речника ЦАХАЛу, контр-адмірала Даніеля Хагарі, ізраїльські військові поглиблюватимуть операції на території Гази проти терористів ХАМАС.
Він зазначив, що військові ЦАХАЛу атакуватимуть нові і нові опорні пункти палестинських терористів.
За його словами, жителі Сектора Газа, які користуються гуманітарним маршрутом, щоб вирушити на південь, "бачать, що ХАМАС втратив контроль" над північною частиною Гази, і південь став безпечнішим.
Попри відносне зниження кількості ракетних обстрілів Ізраїлю з Гази, він закликає громадськість не заспокоюватися.
У відповідь на заяви ХАМАСу про те, що десятки бронемашин ЦАХАЛу були виведені з ладу, Хагарі заявив, що їхня готовність становить 90%, машини ремонтують у польових умовах або доправляють в Ізраїль для серйознішого ремонту.
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