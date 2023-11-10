На територію Ізраїлю з Лівану проникли три літаки — ЦАХАЛ

Силами та засобами ізраїльської протиповітряної оборони був перехоплений один з літаків, які проникли на територію країни з Лівану. Інші два зазнали катастрофи.

Що відомо про проникнення літаків Лівану до Ізраїлю

Ізраїльські військові зазначили, що інцидент стався нещодавно, проте дата не уточнюється.

Два з трьох літаків, які порушили повітряний простір Ізраїлю, впали на півночі країни.

Нещодавно три літаки проникли на територію Ізраїлю з Лівану. Один був перехоплений групою ППО ЦАХАЛ, а два інші впали в районі на півночі, - зазначається у заяві. Поширити

Також у прес-службі ізраїльської Армії оборони додали, що "захід завершено", й обставини події вивчаються.

Чи могло стояти угруповання "Хезболла" з Лівану за цим інцидентом, у повідомленні ЦАХАЛ нічого не йдеться.

Ізраїль заявив про посилення військової операції проти ХАМАС у Газі

За інформацією видання The Times of Israel із посиланням на речника ЦАХАЛу, контр-адмірала Даніеля Хагарі, ізраїльські військові поглиблюватимуть операції на території Гази проти терористів ХАМАС.

Він зазначив, що військові ЦАХАЛу атакуватимуть нові і нові опорні пункти палестинських терористів.

За його словами, жителі Сектора Газа, які користуються гуманітарним маршрутом, щоб вирушити на південь, "бачать, що ХАМАС втратив контроль" над північною частиною Гази, і південь став безпечнішим.

Попри відносне зниження кількості ракетних обстрілів Ізраїлю з Гази, він закликає громадськість не заспокоюватися.

У відповідь на заяви ХАМАСу про те, що десятки бронемашин ЦАХАЛу були виведені з ладу, Хагарі заявив, що їхня готовність становить 90%, машини ремонтують у польових умовах або доправляють в Ізраїль для серйознішого ремонту.