ЦАХАЛ ліквідував командира ХАМАС, який тримав близько тисячі заручників в лікарні

Армія оборони Ізраїлю заявила, що вбила командира ХАМАС, який тримав у заручниках приблизно 1000 жителів Гази в лікарні Рантісі.

Що відомо про ліквідацію командира

У заяві ЦАХАЛ говориться, що після розвідки, зібраної Шин Бет і Управлінням військової розвідки, війська бригади Гіваті направили винищувач для удару по Ахмеду Сіаму, командиру роти Насера-Радвана ХАМАС.

Два дні тому ЦАХАЛ заявив, що Сіам перешкоджає приблизно 1000 палестинцям евакуювати лікарню Рантісі, яка розташована на півночі Гази.

צה"ל ושב"כ חיסלו את המחבל שהחזיק כ-אלף מתושבי רצועת עזה כבני ערובה בבית החולים 'רנתיסי' במהלך הלחימה



כוחות מצוות הקרב החטיבתי גבעתי חיסלו באמצעות הכוונת מטוס קרב ובהכוונה מודיעינית של אמ"ן ושב"כ את המחבל אחמד ציאם, מפקד הפלוגה המרחבית נאצר-רצ'ואן בארגון הטרור חמאס >> pic.twitter.com/MedpTJlq7s — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 11, 2023

ЦАХАЛ заявив, що Сіам був убитий, коли переховувався в школі Аль-Бурак у місті Газа, разом з іншими бойовиками ХАМАС під його командуванням.

Ахмед Сіам ще раз демонструє, що ХАМАС використовує мирних жителів сектора Газа як живий щит для терористичних цілей, - додається в заяві ЦАХАЛ. Поширити

ХАМАС перетворив лікарні у Газі на військові об'єкти

За твердженнями військових армії Ізраїля, бойовики палестинського терористичного угруповання ХАМАС використовують лікарні на території сектора Гази у якості командних пунктів для керування бойовими діями.

Зокрема ізраїльські військові мають докази наявності інфраструктури терористів ХАМАС усередині та навколо двох великих клінік.

При цьому ізраїльські військові стверджують, що штаб-квартира ХАМАС розташована під головним медичним закладом.

Використання ХАМАСом лікарень для маскування своєї військової машини має систематичний характер, - зазначає контр-адмірал Даніель Хагарі. Поширити

Він зазначив, що побудована на гроші Катара лікарня імені шейха Хаміда бен Халіфи аль Тані розташована над тунелем, який використовує ХАМАС.

При цьому Хагарі підкреслив, що бойовики ХАМАС вели вогонь по ізраїльських військових з середини лікарні.

Представник ЦАХАЛа також зазначив, що інша клініка, Індонезійська лікарня, використовується ХАМАС для приховування підземного командно-контрольного центру.

За його словами, за 75 метрів від лікарні розташований пусковий майданчик для ракет ХАМАС.

27 жовтня ізраїльська армія заявила, що військовий штаб ХАМАС перебуває в лабіринті тунелів і підземних комплексів під лікарнею Аль-Шіфа, найбільшим медичним комплексом Сектора Гази.