ЦАХАЛ узяв під контроль кілька урядових будівель у Газі
Категорія
Світ
Дата публікації

ЦАХАЛ узяв під контроль кілька урядових будівель у Газі

ЦАХАЛ
Джерело:  The Times of Israel

Ізраїльські військові контролюють кілька урядових будівель у місті Газа, які використовували бойовики ХАМАС.

Яка ситуація в Газі

За інформацією військових, Ізраїль узяв під контроль парламент ХАМАС, урядовий комплекс бойовиків та штаб-квартиру поліції.

Також військові захопили так званий будинок губернатора Гази, в якому розташовувалися офіси військового крила та поліції ХАМАС, офіси розвідувального підрозділу ХАМАС та інші об'єкти, де проходила підготовка до наступу 7 жовтня.

Як зазначає ЦАХАЛ, під контроль було взято будівлю інженерного факультету одного з університетів Гази, яка "служила інститутом з виробництва та розробки зброї", та ще один комплекс ХАМАСу з тренувальною базою, командним центром, кімнатами для допитів та камерами для затриманих.

Що відомо про атаку ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС напали на південь Ізраїлю та вбили близько 1 400 людей, переважно цивільних. Понад 200 людей були захоплені в заручники. У відповідь Ізраїль розпочав бомбардування сектора Гази, а 25 жовтня — наземну операцію в ексклаві.

Станом на 14 листопада сектор Гази розрізаний навпіл ізраїльською армією. На півночі тривають бої, місто Газа оточене. ЦАХАЛ заявляє, що ХАМАС втратив контроль над Газою.

З 13 листопада тривають бої за дві головні лікарні міста — Аль-Шифа та Аль-Кудс. ЦАХАЛ стверджує, що перша лікарня є штаб-квартирою ХАМАС і під нею є розгалужена система тунелів, і другу також використовують бойовики.

В Аль-Шифа можуть бути заблоковані приблизно 650 людей, в Аль-Кудс також є пацієнти. Там немає світла і води, через те гинуть поранені та діти.

Підконтрольна ХАМАС санітарна служба 13 листопада повідомила, що від початку обстрілів та авіаударів у секторі Гази вже загинули 11 240 людей, близько 40% з яких — діти.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїль оточив Газу і знищив "тисячі" бойовиків ХАМАС — Нетаньяху
Ізраїль
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
ХАМАС втратив контроль над Газою — Міноборони Ізраїлю
ЦАХАЛ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
ХАМАС зберігав зброю в дитячій лікарні в Газі — відео та фото
ЦАХАЛ
Зброя

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм