ЦАХАЛ узяв під контроль кілька урядових будівель у Газі

Ізраїльські військові контролюють кілька урядових будівель у місті Газа, які використовували бойовики ХАМАС.
Яка ситуація в Газі
За інформацією військових, Ізраїль узяв під контроль парламент ХАМАС, урядовий комплекс бойовиків та штаб-квартиру поліції.
Також військові захопили так званий будинок губернатора Гази, в якому розташовувалися офіси військового крила та поліції ХАМАС, офіси розвідувального підрозділу ХАМАС та інші об'єкти, де проходила підготовка до наступу 7 жовтня.
Як зазначає ЦАХАЛ, під контроль було взято будівлю інженерного факультету одного з університетів Гази, яка "служила інститутом з виробництва та розробки зброї", та ще один комплекс ХАМАСу з тренувальною базою, командним центром, кімнатами для допитів та камерами для затриманих.
Що відомо про атаку ХАМАС на Ізраїль
7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС напали на південь Ізраїлю та вбили близько 1 400 людей, переважно цивільних. Понад 200 людей були захоплені в заручники. У відповідь Ізраїль розпочав бомбардування сектора Гази, а 25 жовтня — наземну операцію в ексклаві.
Станом на 14 листопада сектор Гази розрізаний навпіл ізраїльською армією. На півночі тривають бої, місто Газа оточене. ЦАХАЛ заявляє, що ХАМАС втратив контроль над Газою.
З 13 листопада тривають бої за дві головні лікарні міста — Аль-Шифа та Аль-Кудс. ЦАХАЛ стверджує, що перша лікарня є штаб-квартирою ХАМАС і під нею є розгалужена система тунелів, і другу також використовують бойовики.
В Аль-Шифа можуть бути заблоковані приблизно 650 людей, в Аль-Кудс також є пацієнти. Там немає світла і води, через те гинуть поранені та діти.
Підконтрольна ХАМАС санітарна служба 13 листопада повідомила, що від початку обстрілів та авіаударів у секторі Гази вже загинули 11 240 людей, близько 40% з яких — діти.
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