ЦАХАЛ узяв під контроль кілька урядових будівель у Газі

Ізраїльські військові контролюють кілька урядових будівель у місті Газа, які використовували бойовики ХАМАС.

Яка ситуація в Газі

За інформацією військових, Ізраїль узяв під контроль парламент ХАМАС, урядовий комплекс бойовиків та штаб-квартиру поліції.

IDF announces that troops of the 7th Armored Brigade and Golani Infantry Brigade have captured several Hamas governmental buildings in the Gaza City neighborhoods of Sheikh Ijlin and Rimal.



Among the sites captured by the troops were the Hamas parliament, its government complex,… pic.twitter.com/kbhmUiS2iT — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 14, 2023

Також військові захопили так званий будинок губернатора Гази, в якому розташовувалися офіси військового крила та поліції ХАМАС, офіси розвідувального підрозділу ХАМАС та інші об'єкти, де проходила підготовка до наступу 7 жовтня.

Як зазначає ЦАХАЛ, під контроль було взято будівлю інженерного факультету одного з університетів Гази, яка "служила інститутом з виробництва та розробки зброї", та ще один комплекс ХАМАСу з тренувальною базою, командним центром, кімнатами для допитів та камерами для затриманих.

Що відомо про атаку ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС напали на південь Ізраїлю та вбили близько 1 400 людей, переважно цивільних. Понад 200 людей були захоплені в заручники. У відповідь Ізраїль розпочав бомбардування сектора Гази, а 25 жовтня — наземну операцію в ексклаві.

Станом на 14 листопада сектор Гази розрізаний навпіл ізраїльською армією. На півночі тривають бої, місто Газа оточене. ЦАХАЛ заявляє, що ХАМАС втратив контроль над Газою.

З 13 листопада тривають бої за дві головні лікарні міста — Аль-Шифа та Аль-Кудс. ЦАХАЛ стверджує, що перша лікарня є штаб-квартирою ХАМАС і під нею є розгалужена система тунелів, і другу також використовують бойовики.

В Аль-Шифа можуть бути заблоковані приблизно 650 людей, в Аль-Кудс також є пацієнти. Там немає світла і води, через те гинуть поранені та діти.

Підконтрольна ХАМАС санітарна служба 13 листопада повідомила, що від початку обстрілів та авіаударів у секторі Гази вже загинули 11 240 людей, близько 40% з яких — діти.