ХАМАС зберігав зброю в дитячій лікарні в Газі — відео та фото

Що знайшли у підвалі дитячої лікарні в Газі

Речник ЦАХАЛу показав підвал дитячої лікарні Рантісі в секторі Газі, а також кімнати, які могли використовувати для утримання заручників.

В одній із них стояв стілець з жіночим халатом і мотузкою біля однієї з ніжок. Також було обладнання від Всесвітньої організації охорони здоров’я, на якому лежала дитяча пляшечка, а на підлозі — підгузки.

תמונות מתוך הפשיטה: pic.twitter.com/fBm1Zwni3i — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 13, 2023

Серед зброї ЦАХАЛ знайшов штурмові гвинтівки АК-47, гранати, жилети смертників тощо. Речник армії розповів, що Ізраїль продовжує з’ясовувати, чи дійсно в лікарні утримували заручників, й планує скерувати туди судмедекспертів.

Також знайшли мотоцикл, на якому, ймовірно, бойовики атакували 7 жовтня південь Ізраїлю і захопили заручників.

Хагарі заявив, що пацієнтів з лікарні вже евакуювали, і закликав інших палестинців залишати північ сектора Гази.

Що відомо про атаку ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС напали на південь Ізраїлю та вбили близько 1 400 людей, переважно цивільних. Понад 200 людей були захоплені в заручники. У відповідь Ізраїль розпочав бомбардування сектора Гази, а 25 жовтня — наземну операцію в ексклаві.

Станом на 14 листопада сектор Гази розрізаний навпіл ізраїльською армією. На півночі тривають бої, місто Газа оточене. ЦАХАЛ заявляє, що ХАМАС втратив контроль над Газою.

З 13 листопада тривають бої за дві головні лікарні міста — Аль-Шифа та Аль-Кудс. ЦАХАЛ стверджує, що перша лікарня є штаб-квартирою ХАМАС і під нею є розгалужена система тунелів, і другу також використовують бойовики.

В Аль-Шифа можуть бути заблоковані приблизно 650 людей, в Аль-Кудс також є пацієнти. Там немає світла і води, через те гинуть поранені та діти.

Підконтрольна ХАМАС санітарна служба 13 листопада повідомила, що від початку обстрілів та авіаударів у секторі Гази вже загинули 11 240 людей, близько 40% з яких — діти.