ХАМАС втратив контроль над Газою — Міноборони Ізраїлю

Увечері 13 листопада очільник Міністерства оборони Ізраїлю Йоав Галант офіційно оголосив про те, що терористи ХАМАС втратили контроль над Газою. За його словами, бойовики почали тікати на південь, а місцеве населення грабує залишені військові бази.

Ізраїль заявив про втрату ХАМАСом контролю над Газою

Як повідомляє Йоав Галант, бійці ЦАХАЛ продовжує бойові дії на території Гази, знищуючи дедалі більше терористів.

Він також публічно пообіцяв, що всі будуть або ліквідовані, або взяті у полон.

Міністр оборони Ізраїлю також заявив про те, що палестинські терористи не мають сил та ресурсів, щоб зупинити просування ізраїльських воїнів.

Вони вже переміщуються якнайдалі, лишаючи свої запаси. ХАМАС втратив контроль над Газою. Терористи тікають на південь, мирні жителі грабують бази ХАМАС. Вони не вірять в уряд, – повідомив глава оборонного відомства Ізраїлю. Поширити

За його словами, ЦАХАЛ продовжує активні операції проти тунелів ХАМАС у Газі.

На переконання офіційного Тель-Авіва, це дасть можливість вивести бойовиків з-під землі – вони будуть або знищені, або здадуться беззастережно.

Третього варіанту немає. Щодня ми знищуємо більше командирів ХАМАС, десятки, а іноді й сотні терористів, а армія діє в самому серці міста Газа,– наголосив Галлант. Поширити

Ба більше, у мережі вже оприлюднили фото бійців ізраїльської армії в будівлі парламенту в місті Газа.

Бійці ЦАХАЛ підняли прапор у будівлі парламенту в Газі (Фото: OSINTdefender)

ХАМАС хотів розв'язати масштабну війну проти Ізраїлю

Згідно з даними видання The Washington Post, бойовики палестинського терористичного угруповання ХАМАС планували досягнути Західного берега річки Йордан і почати масштабну війну проти Ізраїлю.

Журналісти звертають увагу на те, що бойовики також отримали інструкції щодо просування вглиб ізраїльської території у разі успіху першої хвилі атак.