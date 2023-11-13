ХАМАС потерял контроль над Газой — Минобороны Израиля

Вечером 13 ноября глава Министерства обороны Израиля Йоав Галант официально объявил о том, что террористы ХАМАС потеряли контроль над Газой. По его словам, боевики начали убегать на юг, а местное население грабит оставленные военные базы.

Израиль заявил о потере ХАМАСом контроля над Газой

Как сообщает Йоав Галант, бойцы ЦАХАЛ продолжают боевые действия на территории Газы, уничтожая все больше террористов.

Он также публично пообещал, что все будут либо ликвидированы, либо взяты в плен.

Министр обороны Израиля также заявил о том, что у палестинских террористов нет сил и ресурсов, чтобы остановить продвижение израильских воинов.

Они уже перемещаются как можно дальше, оставляя свои запасы. ХАМАС потерял контроль над Газой. Террористы убегают на юг, мирные жители грабят базы ХАМАС. Они не верят в правительство, – сообщил глава оборонного ведомства Израиля. Поделиться

По его словам, ЦАХАЛ продолжает активные операции против тоннелей ХАМАС в Газе.

По убеждению официального Тель-Авива, это позволит вывести боевиков из-под земли – они уничтожены.

Каждый день мы уничтожаем больше командиров ХАМАС, десятки, а иногда и сотни террористов, а армия действует в самом сердце города Газа, – подчеркнул Галлант. Поделиться

Более того, в сети уже обнародовали фото бойцов израильской армии в здании парламента в городе Газа.

Бойцы ЦАХАЛ подняли флаг в здании парламента в Газе (Фото: OSINTdefender)

ХАМАС хотел развязать масштабную войну против Израиля

Согласно данным издания The Washington Post, боевики палестинской террористической группировки ХАМАС планировали достичь Западного берега реки Иордан и начать масштабную войну против Израиля.

Журналисты обращают внимание на то, что боевики также получили инструкции по продвижению вглубь израильской территории в случае успеха первой волны атак.