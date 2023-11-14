ХАМАС хранил оружие в детской больнице в Газе — видео и фото
Категория
Мир
Дата публикации

ХАМАС хранил оружие в детской больнице в Газе — видео и фото

ЦАХАЛ
Оружие
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Спикер Армии обороны Израиля Даниэль Хагари обнародовал видео, которое доказывает, что исламистские боевики движения ХАМАС используют больницу для укрывательства оружия.

Что нашли в подвале детской больницы в Газе

Спикер ЦАХАЛа показал подвал детской больницы Рантиси в секторе Газа, а также комнаты, которые могли использовать для содержания заложников.

В одной из них стоял стул с женским халатом и веревкой у одной из ножек. Также было оборудование от Всемирной организации здравоохранения, на котором лежала детская бутылочка, а на полу – подгузники.

Среди оружия ЦАХАЛ нашел штурмовые винтовки АК-47, гранаты, жилеты смертников. Спикер армии рассказал, что Израиль продолжает выяснять, действительно ли в больнице содержали заложников, и планирует направить туда судмедэкспертов.

Также обнаружили мотоцикл, на котором, вероятно, боевики атаковали 7 октября юг Израиля и захватили заложников.

Хагари заявил, что пациентов из больницы уже эвакуировали, и призвал других палестинцев покидать север сектора Газа.

Что известно об атаке ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года боевики движения ХАМАС напали на юг Израиля и убили около 1400 человек, преимущественно гражданских. Более 200 человек были захвачены в заложники. В ответ Израиль приступил к бомбардировке сектора Газа, а 25 октября — наземной операции в эксклаве.

По состоянию на 14 ноября сектор Газа разрезан пополам израильской армией. На севере продолжаются бои, город Газа оцеплен. ЦАХАЛ заявляет, что ХАМАС лишился контроля над Газой.

С 13 ноября продолжаются бои за две главные больницы города – Аль-Шифа и Аль-Кудс. ЦАХАЛ утверждает, что первая больница является штаб-квартирой ХАМАС и под ней разветвлена система тоннелей, и вторую также используют боевики.

У Аль-Шифа могут быть заблокированы около 650 человек, у Аль-Кудс также есть пациенты. Там нет света и воды, поэтому погибают раненые и дети.

Подконтрольная ХАМАС санитарная служба 13 ноября сообщила, что с начала обстрелов и авиаударов в секторе Газа уже погибли 11 240 человек, около 40% из которых – дети.

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