ЦАХАЛ взял под контроль несколько правительственных зданий в Газе

Израильские военные контролируют несколько правительственных построек в городе Газа, которые использовали боевики ХАМАС.

Какая ситуация в Газе

По информации военных, Израиль взял под контроль парламент ХАМАС, правительственный комплекс боевиков и штаб-квартиру полиции.

IDF announces that troops of the 7th Armored Brigade and Golani Infantry Brigade have captured several Hamas governmental buildings in the Gaza City neighborhoods of Sheikh Ijlin and Rimal.



Among the sites captured by the troops were the Hamas parliament, its government complex,… pic.twitter.com/kbhmUiS2iT — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 14, 2023

Также военные захватили так называемое здание губернатора Газы, в котором размещались офисы военного крыла и полиции ХАМАС, офисы разведывательного подразделения ХАМАС и другие объекты, где проходила подготовка к наступлению 7 октября.

Как отмечает ЦАХАЛ, под контроль взято здание инженерного факультета одного из университетов Газы, которое "служило институтом по производству и разработке оружия", и еще один комплекс ХАМАС с тренировочной базой, командным центром, комнатами для допросов и камерами для задержанных.

Что известно об атаке ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года боевики движения ХАМАС напали на юг Израиля и убили около 1400 человек, преимущественно гражданских. Более 200 человек были захвачены в заложники. В ответ Израиль приступил к бомбардировке сектора Газа, а 25 октября — наземной операции в эксклаве.

По состоянию на 14 ноября сектор Газа разрезан пополам израильской армией. На севере продолжаются бои, город Газа оцеплен. ЦАХАЛ заявляет, что ХАМАС лишился контроля над Газой.

С 13 ноября продолжаются бои за две главные больницы города – Аль-Шифа и Аль-Кудс. ЦАХАЛ утверждает, что первая больница является штаб-квартирой ХАМАС и под ней разветвлена система тоннелей, и вторую также используют боевики.

У Аль-Шифа могут быть заблокированы около 650 человек, у Аль-Кудс также есть пациенты. Там нет света и воды, поэтому погибают раненые и дети.

Подконтрольная ХАМАС санитарная служба 13 ноября сообщила, что с начала обстрелов и авиаударов в секторе Газа уже погибли 11 240 человек, около 40% из которых – дети.