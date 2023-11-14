ЦАХАЛ взял под контроль несколько правительственных зданий в Газе

Израильские военные контролируют несколько правительственных построек в городе Газа, которые использовали боевики ХАМАС.
Какая ситуация в Газе
По информации военных, Израиль взял под контроль парламент ХАМАС, правительственный комплекс боевиков и штаб-квартиру полиции.
Также военные захватили так называемое здание губернатора Газы, в котором размещались офисы военного крыла и полиции ХАМАС, офисы разведывательного подразделения ХАМАС и другие объекты, где проходила подготовка к наступлению 7 октября.
Как отмечает ЦАХАЛ, под контроль взято здание инженерного факультета одного из университетов Газы, которое "служило институтом по производству и разработке оружия", и еще один комплекс ХАМАС с тренировочной базой, командным центром, комнатами для допросов и камерами для задержанных.
Что известно об атаке ХАМАС на Израиль
7 октября 2023 года боевики движения ХАМАС напали на юг Израиля и убили около 1400 человек, преимущественно гражданских. Более 200 человек были захвачены в заложники. В ответ Израиль приступил к бомбардировке сектора Газа, а 25 октября — наземной операции в эксклаве.
По состоянию на 14 ноября сектор Газа разрезан пополам израильской армией. На севере продолжаются бои, город Газа оцеплен. ЦАХАЛ заявляет, что ХАМАС лишился контроля над Газой.
С 13 ноября продолжаются бои за две главные больницы города – Аль-Шифа и Аль-Кудс. ЦАХАЛ утверждает, что первая больница является штаб-квартирой ХАМАС и под ней разветвлена система тоннелей, и вторую также используют боевики.
У Аль-Шифа могут быть заблокированы около 650 человек, у Аль-Кудс также есть пациенты. Там нет света и воды, поэтому погибают раненые и дети.
Подконтрольная ХАМАС санитарная служба 13 ноября сообщила, что с начала обстрелов и авиаударов в секторе Газа уже погибли 11 240 человек, около 40% из которых – дети.
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