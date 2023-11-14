ЦАХАЛ взял под контроль несколько правительственных зданий в Газе
Категория
Мир
Дата публикации

ЦАХАЛ взял под контроль несколько правительственных зданий в Газе

ЦАХАЛ
Читати українською
Источник:  The Times of Israel

Израильские военные контролируют несколько правительственных построек в городе Газа, которые использовали боевики ХАМАС.

Какая ситуация в Газе

По информации военных, Израиль взял под контроль парламент ХАМАС, правительственный комплекс боевиков и штаб-квартиру полиции.

Также военные захватили так называемое здание губернатора Газы, в котором размещались офисы военного крыла и полиции ХАМАС, офисы разведывательного подразделения ХАМАС и другие объекты, где проходила подготовка к наступлению 7 октября.

Как отмечает ЦАХАЛ, под контроль взято здание инженерного факультета одного из университетов Газы, которое "служило институтом по производству и разработке оружия", и еще один комплекс ХАМАС с тренировочной базой, командным центром, комнатами для допросов и камерами для задержанных.

Что известно об атаке ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года боевики движения ХАМАС напали на юг Израиля и убили около 1400 человек, преимущественно гражданских. Более 200 человек были захвачены в заложники. В ответ Израиль приступил к бомбардировке сектора Газа, а 25 октября — наземной операции в эксклаве.

По состоянию на 14 ноября сектор Газа разрезан пополам израильской армией. На севере продолжаются бои, город Газа оцеплен. ЦАХАЛ заявляет, что ХАМАС лишился контроля над Газой.

С 13 ноября продолжаются бои за две главные больницы города – Аль-Шифа и Аль-Кудс. ЦАХАЛ утверждает, что первая больница является штаб-квартирой ХАМАС и под ней разветвлена система тоннелей, и вторую также используют боевики.

У Аль-Шифа могут быть заблокированы около 650 человек, у Аль-Кудс также есть пациенты. Там нет света и воды, поэтому погибают раненые и дети.

Подконтрольная ХАМАС санитарная служба 13 ноября сообщила, что с начала обстрелов и авиаударов в секторе Газа уже погибли 11 240 человек, около 40% из которых – дети.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Израиль окружил Газу и уничтожил "тысячи" боевиков ХАМАС — Нетаньяху
Израиль
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
ХАМАС потерял контроль над Газой — Минобороны Израиля
ЦАХАЛ
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
ХАМАС хранил оружие в детской больнице в Газе — видео и фото
ЦАХАЛ
Оружие

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.