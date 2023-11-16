ЦАХАЛ переходит к следующей фазе наземной операции в Газе
Категория
Мир
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ЦАХАЛ переходит к следующей фазе наземной операции в Газе

ЦАХАЛ
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Источник:  The Times of Israel

Армия обороны Израиля завершила захват западной части Газа.

ЦАХАЛ очистил западную часть Газы

По его словам, ЦАХАЛ обнаружил "значительные находки" в больнице Шифа, переходя к "следующей фазе" наземной операции. Он не стал уточнять, что именно было обнаружено в больнице.

Операция продолжается, и она проводится точно, избирательно, но очень, очень решительно, – сказал Галлант.

По его словам, ЦАХАЛ завершил захват западной части Газа и очистил этот район от боевиков и активов ХАМАС.

Началась следующая фаза, – добавил министр.

ЦАХАЛ взял под контроль несколько правительственных зданий в Газе

По информации военных, Израиль взял под контроль парламент ХАМАС, правительственный комплекс боевиков и штаб-квартиру полиции.

Также военные захватили так называемое здание губернатора Газы, в котором размещались офисы военного крыла и полиции ХАМАС, офисы разведывательного подразделения ХАМАС и другие объекты, где проходила подготовка к наступлению 7 октября.

Как отмечает ЦАХАЛ, под контроль взято здание инженерного факультета одного из университетов Газы, которое "служило институтом по производству и разработке оружия", и еще один комплекс ХАМАС с тренировочной базой, командным центром, комнатами для допросов и камерами для задержанных.

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