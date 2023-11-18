ЦАХАЛ завдав авіаудару по об'єктах бойовиків "Хезболли" на півдні Лівану — відео

У ЦАХАЛ заявили, що саме тут знаходяться військові бази та наглядові пункти терористів угруповання “Хезболла” у Лівані.

Ізраїль вдарив по “Хезболлі”

Армія оборони Ізраїлю вдарила по об'єктах інфраструктури на півдні Лівану, які належать місцевому терористичному угрупованню "Хезболла". Це стало реакцією у відповідь на те, що ісламські бойовики регулярно обстрілюють ізраїльські регіони на півдні країни.

Про це повідомив у мережі Х бригадний генерал ЦАХАЛ Даніель Хагарі.

כלי טיס של צה"ל תקפו מספר תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה מוקדם יותר היום.



כמו כן, בהמשך להתרעות בצפון הארץ, זוהו מספר שיגורים משטח לבנון לעבר שטח ישראל.



כוחות צה"ל תוקפים בארטילריה את מקורות הירי. pic.twitter.com/fRZrpnS1lz — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 18, 2023

У ЦАХАЛ заявляють, що на цих об'єктах знаходяться військові бази та наглядові пункти терористів, – зазначено у повідомленні. Поширити

Внаслідок удару, як повідомляється, ніхто не постраждав. Проте армія Ізраїлю знищила ресурси бойовиків.

Крім того, ЦАХАЛ повідомляє, що винищувачі завдали удару по "сучасній" зенітно-ракетній системі в Лівані, яка вночі обстріляла ізраїльський безпілотник. Ракета була перехоплена засобами ППО Ізраїлю, а військовий дрон, зважаючи на все, не постраждав.

“Хезболла” має “Онікси”

У розпорядженні терористичної організації "Хезболла" можуть бути російські протикорабельні ракети "Яхонт" (або П-800 "Онікс"), які воно може застосувати проти американських військових кораблів.

Так, лідер "Хезболли" Саєд Хасан Насралла минулого тижня попередив Вашингтон, що його угруповання має "щось проти американських кораблів", розгорнутих у регіоні після того, як минулого місяця спалахнула війна між палестинським угрупованням ХАМАС та Ізраїлем.

Два обізнаних ліванських джерела кажуть, що він мав на увазі значно посилений протикорабельний ракетний потенціал "Хезболли", в тому числі ракети "Яхонт" російського виробництва з радіусом дії 300 км.

Повідомлення ЗМІ та аналітиків протягом багатьох років вказували на те, що "Хезболла" придбала ракети "Яхонт" у Сирії.

"Хезболла" ніколи не підтверджувала, що володіє цією зброєю.

Одне з джерел повідомило, що протикорабельні можливості "Хезболли" значно зросли з 2006 року, коли угруповання вперше продемонструвало, що може вразити судно в морі, влучивши в ізраїльський військовий корабель у Середземному морі.

Є "Яхонт", і, звичайно, є й інші речі, окрім нього, – сказало джерело, не уточнюючи деталей. Поширити

Джерело додало, що використання цієї зброї "Хезболлою" проти військових кораблів означатиме, що конфлікт переріс у велику регіональну війну.

Троє нинішніх та один колишній чиновник США заявили, що "Хезболла" створила вражаючий набір зброї, включаючи протикорабельні ракети.