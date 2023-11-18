ЦАХАЛ завдав авіаудару по об'єктах бойовиків "Хезболли" на півдні Лівану — відео

У ЦАХАЛ заявили, що саме тут знаходяться військові бази та наглядові пункти терористів угруповання “Хезболла” у Лівані.
Ізраїль вдарив по “Хезболлі”
Армія оборони Ізраїлю вдарила по об'єктах інфраструктури на півдні Лівану, які належать місцевому терористичному угрупованню "Хезболла". Це стало реакцією у відповідь на те, що ісламські бойовики регулярно обстрілюють ізраїльські регіони на півдні країни.
Про це повідомив у мережі Х бригадний генерал ЦАХАЛ Даніель Хагарі.
Внаслідок удару, як повідомляється, ніхто не постраждав. Проте армія Ізраїлю знищила ресурси бойовиків.
Крім того, ЦАХАЛ повідомляє, що винищувачі завдали удару по "сучасній" зенітно-ракетній системі в Лівані, яка вночі обстріляла ізраїльський безпілотник. Ракета була перехоплена засобами ППО Ізраїлю, а військовий дрон, зважаючи на все, не постраждав.
“Хезболла” має “Онікси”
У розпорядженні терористичної організації "Хезболла" можуть бути російські протикорабельні ракети "Яхонт" (або П-800 "Онікс"), які воно може застосувати проти американських військових кораблів.
Так, лідер "Хезболли" Саєд Хасан Насралла минулого тижня попередив Вашингтон, що його угруповання має "щось проти американських кораблів", розгорнутих у регіоні після того, як минулого місяця спалахнула війна між палестинським угрупованням ХАМАС та Ізраїлем.
Два обізнаних ліванських джерела кажуть, що він мав на увазі значно посилений протикорабельний ракетний потенціал "Хезболли", в тому числі ракети "Яхонт" російського виробництва з радіусом дії 300 км.
Повідомлення ЗМІ та аналітиків протягом багатьох років вказували на те, що "Хезболла" придбала ракети "Яхонт" у Сирії.
"Хезболла" ніколи не підтверджувала, що володіє цією зброєю.
Одне з джерел повідомило, що протикорабельні можливості "Хезболли" значно зросли з 2006 року, коли угруповання вперше продемонструвало, що може вразити судно в морі, влучивши в ізраїльський військовий корабель у Середземному морі.
Джерело додало, що використання цієї зброї "Хезболлою" проти військових кораблів означатиме, що конфлікт переріс у велику регіональну війну.
Троє нинішніх та один колишній чиновник США заявили, що "Хезболла" створила вражаючий набір зброї, включаючи протикорабельні ракети.
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