ЦАХАЛ нанес авиаудар по объектам боевиков "Хезболлы" на юге Ливана — видео

В ЦАХАЛ заявили, что именно здесь находятся военные базы и обзорные пункты террористов группировки “Хезболла” в Ливане.

Израиль ударил по "Хезболле"

Армия обороны Израиля ударила по объектам инфраструктуры на юге Ливана, принадлежащим местной террористической группировке "Хезболла". Это стало ответной реакцией на то, что исламские боевики регулярно обстреливают израильские регионы на юге страны.

Об этом сообщил в сети Х бригадный генерал ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

כלי טיס של צה"ל תקפו מספר תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה מוקדם יותר היום.



כמו כן, בהמשך להתרעות בצפון הארץ, זוהו מספר שיגורים משטח לבנון לעבר שטח ישראל.



כוחות צה"ל תוקפים בארטילריה את מקורות הירי. pic.twitter.com/fRZrpnS1lz — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 18, 2023

В ЦАХАЛ заявляют, что на этих объектах находятся военные базы и обзорные пункты террористов, – говорится в сообщении. Поделиться

В результате удара, как сообщается, никто не пострадал. Однако армия Израиля уничтожила ресурсы боевиков.

Кроме того, ЦАХАЛ сообщает, что истребители нанесли удар по "современной" зенитно-ракетной системе в Ливане, ночью обстрелявшей израильский беспилотник. Ракета была перехвачена средствами ПВО Израиля, а военный дрон, судя по всему, не пострадал.

"Хезболла" имеет "Ониксы"

В распоряжении террористической организации Хезболла могут быть российские противокорабельные ракеты Яхонт (или П-800 Оникс), которые оно может применить против американских военных кораблей.

Так, лидер "Хезболлы" Саед Хасан Насралла на прошлой неделе предупредил Вашингтон, что у его группировки "нечто против американских кораблей", развернутых в регионе после того, как в прошлом месяце вспыхнула война между палестинской группировкой ХАМАС и Израилем.

Два осведомленных ливанских источника говорят, что он подразумевал значительно усиленный противокорабельный ракетный потенциал "Хезболлы", в том числе ракеты "Яхонт" российского производства с радиусом действия 300 км.

Сообщения СМИ и аналитиков в течение многих лет указывали на то, что "Хезболла" приобрела ракеты "Яхонт" в Сирии.

"Хезболла" никогда не подтверждала, что владеет этим оружием.

Один из источников сообщил, что противокорабельные возможности "Хезболлы" значительно выросли с 2006 года, когда группировка впервые продемонстрировала, что может поразить судно в море, попав в израильский военный корабль в Средиземном море.

Есть "Яхонт", и, конечно, есть и другие вещи, кроме него, – сказал источник, не уточняя деталей. Поделиться

Источник добавил, что использование этого оружия "Хезболлой" против военных кораблей будет означать, что конфликт перерос в великую региональную войну.

Три нынешних и один бывший чиновник США заявили, что "Хезболла" создала впечатляющий набор оружия, включая противокорабельные ракеты.