"Хезболла" может ударить российскими ракетами по кораблям США — Reuters

Противокорабельные возможности "Хезболлы" значительно выросли с 2006 года. Тогда боевики поразили израильский военный корабль в Средиземном море.

"Хезболла" имеет "Ониксы"

В распоряжении террористической организации “Хезболла” могут быть российские противокорабельные ракеты Яхонт (или П-800 Оникс), которые она может применить против американских военных кораблей.

Об этом сообщает Reuters.

Так, лидер "Хезболлы" Саед Хасан Насралла на прошлой неделе предупредил Вашингтон, что у его группировки "нечто против американских кораблей", развернутых в регионе после того, как в прошлом месяце вспыхнула война между палестинской группировкой ХАМАС и Израилем.

Два осведомленных ливанских источника говорят, что он подразумевал значительно усиленный противокорабельный ракетный потенциал "Хезболлы", в том числе ракеты "Яхонт" российского производства с радиусом действия 300 км.

Сообщения СМИ и аналитиков в течение многих лет указывали на то, что "Хезболла" приобрела ракеты "Яхонт" в Сирии.

"Хезболла" никогда не подтверждала, что владеет этим оружием.

Один из источников сообщил, что противокорабельные возможности "Хезболлы" значительно выросли с 2006 года, когда группировка впервые продемонстрировала, что может поразить судно в море, попав в израильский военный корабль в Средиземном море.

Есть "Яхонт", и, конечно, есть и другие вещи, кроме него, – сказал источник, не уточняя деталей. Поделиться

Источник добавил, что использование этого оружия "Хезболлой" против военных кораблей будет означать, что конфликт перерос в великую региональную войну.

Три нынешних и один бывший чиновник США заявили, что "Хезболла" создала впечатляющий набор оружия, включая противокорабельные ракеты.

ЦАХАЛ ответил на обстрелы боевиков "Хезболлы"

В ответ на обстрелы из Ливана 6 ноября ЦАХАЛ ударил по целям террористической организации "Хезболла" авиацией и артиллерией

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

В ответ на обстрелы из Ливана ранее сегодня истребители ЦАХАЛ нанесли удары по целям, принадлежащим террористической организации "Хезболла", параллельно с артиллерийскими ударами, говорится в сообщении. Поделиться

В ведомстве также добавляют, что среди пораженных целей ряд объектов, содержащих технологические активы "Хезболлы", состав оружия, пусковые посты и инфраструктура террористов.