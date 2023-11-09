"Хезболла" може вдарити російськими ракетами по кораблях США — Reuters

Протикорабельні можливості "Хезболли" значно зросли з 2006 року. Тоді бойовики вразили ізраїльський військовий корабель у Середземному морі.

“Хезболла” має “Онікси”

У розпорядженні терористичної організації "Хезболла" можуть бути російські протикорабельні ракети "Яхонт" (або П-800 "Онікс"), які воно може застосувати проти американських військових кораблів.

Про це повідомляє Reuters.

Так, лідер "Хезболли" Саєд Хасан Насралла минулого тижня попередив Вашингтон, що його угруповання має "щось проти американських кораблів", розгорнутих у регіоні після того, як минулого місяця спалахнула війна між палестинським угрупованням ХАМАС та Ізраїлем.

Два обізнаних ліванських джерела кажуть, що він мав на увазі значно посилений протикорабельний ракетний потенціал "Хезболли", в тому числі ракети "Яхонт" російського виробництва з радіусом дії 300 км.

Повідомлення ЗМІ та аналітиків протягом багатьох років вказували на те, що "Хезболла" придбала ракети "Яхонт" у Сирії.

"Хезболла" ніколи не підтверджувала, що володіє цією зброєю.

Одне з джерел повідомило, що протикорабельні можливості "Хезболли" значно зросли з 2006 року, коли угруповання вперше продемонструвало, що може вразити судно в морі, влучивши в ізраїльський військовий корабель у Середземному морі.

Є "Яхонт", і, звичайно, є й інші речі, окрім нього, – сказало джерело, не уточнюючи деталей. Поширити

Джерело додало, що використання цієї зброї "Хезболлою" проти військових кораблів означатиме, що конфлікт переріс у велику регіональну війну.

Троє нинішніх та один колишній чиновник США заявили, що "Хезболла" створила вражаючий набір зброї, включаючи протикорабельні ракети.

ЦАХАЛ відповів на обстріли бойовиків “Хезболли”

У відповідь на обстріли з Лівану 6 листопада ЦАХАЛ вдарив по цілях терористичної організації "Хезболла" авіацією та артилерією

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛ.

У відповідь на обстріли з Лівану раніше сьогодні винищувачі ЦАХАЛ завдали ударів по цілях, що належать терористичній організації "Хезболла", паралельно з артилерійськими ударами, – йдеться у повідомленні. Поширити

У відомстві також додають, що серед цілей, які було уражено, низка об’єктів, що містять технологічні активи "Хезболли", склад зброї, пускові пости та інфраструктура терористів.