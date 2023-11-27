В ОП отправили делегацию в США на переговоры с представителями Республиканской партии

Офис президента Украины отправил делегацию из депутатов и других лиц в США для проведения переговоров с представителями Республиканской партии по поддержке вопроса о дальнейшей военной помощи.

Что известно о делегации от Украины в США

Делегация состоит из народных депутатов, ветеранов российско-украинской войны и детей.

Ее целью будет продвижение поддержки Украины среди американского политикума и Конгресса, а также установление контактов с представителями Республиканской партии, значительная часть которых выступает против продолжения военной помощи Украине.

По информации журналистов, украинскую делегацию в США будет возглавлять посол Украины Оксана Маркарова.

Что известно о плане работы украинской делегации на территории США

Делегация будет совершать поездки по американским штатам, в которых представители Республиканской партии имеют наибольшую поддержку избирателей.

Будет проводить информационную работу по происходящему в Украине, будет адвокатировать вопрос выделения дополнительной помощи Украине, рассмотрение которой сейчас фактически застряло в Конгрессе, - говорится в материале издания со ссылкой на неназванного украинского чиновника. Поделиться

Журналисты издания также ссылаются на собеседника по окружению одного из конгрессменов-представителей Республиканской партии, по словам которого, Вашингтон ожидает от Киева стратегию дальнейших действий, в частности, военный план, и, конечно, объединенный понятный план между политическим и военным руководством.

Депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк подтвердил данные NV и уточнил, что в каждый округ или штат отдельных конгрессменов-республиканцев приедут два украинских депутата.

В этом месяце США посетила официальная украинская делегация во главе с вице-премьером Юлией Свириденко, которая обсуждала с американскими визави события на фронте, усиление санкционного давления на Россию и выработку механизма использования замороженных российских активов для восстановления Украины.