В ОП отправили делегацию в США на переговоры с представителями Республиканской партии

Офис президента Украины отправил делегацию из депутатов и других лиц в США для проведения переговоров с представителями Республиканской партии по поддержке вопроса о дальнейшей военной помощи.
Что известно о делегации от Украины в США
Делегация состоит из народных депутатов, ветеранов российско-украинской войны и детей.
Ее целью будет продвижение поддержки Украины среди американского политикума и Конгресса, а также установление контактов с представителями Республиканской партии, значительная часть которых выступает против продолжения военной помощи Украине.
По информации журналистов, украинскую делегацию в США будет возглавлять посол Украины Оксана Маркарова.
Что известно о плане работы украинской делегации на территории США
Делегация будет совершать поездки по американским штатам, в которых представители Республиканской партии имеют наибольшую поддержку избирателей.
Журналисты издания также ссылаются на собеседника по окружению одного из конгрессменов-представителей Республиканской партии, по словам которого, Вашингтон ожидает от Киева стратегию дальнейших действий, в частности, военный план, и, конечно, объединенный понятный план между политическим и военным руководством.
Депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк подтвердил данные NV и уточнил, что в каждый округ или штат отдельных конгрессменов-республиканцев приедут два украинских депутата.
В этом месяце США посетила официальная украинская делегация во главе с вице-премьером Юлией Свириденко, которая обсуждала с американскими визави события на фронте, усиление санкционного давления на Россию и выработку механизма использования замороженных российских активов для восстановления Украины.
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