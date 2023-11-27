В США обещают Украине сохранение военной поддержки

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон назвал сохранение военной поддержки Украины одним из приоритетных вопросов Вашингтона.
Что известно о перспективах сохранения военной помощи Украине со стороны США
По его словам, существует ощущение срочной необходимости одобрения дальнейшей военной помощи Украине и Израилю.
Джонсон подчеркнул, что в настоящее время члены Конгресса ведут активные дискуссии по этому поводу.
При этом спикер Палаты представителей подчеркнул, что предоставление военной помощи Израилю главным приоритетом для США, а аналогичная помощь Украине — одним из главных приоритетов.
Он пояснил, что если Украине необходима дополнительная помощь, которую большинство членов Конгресса считают важной, то необходимо также работать над изменением пограничной политики США.
Что говорят в Госдепе США по поводу помощи Украине
По словам помощника главы Госдепа США по делам Европы и Евразии Джима О'Брайена, в ведомстве оптимистично относятся к перспективам одобрения Конгрессом запроса на дополнительную военную помощь Украине.
По его мнению, подавляющее большинство конгрессменов в Палате представителей поддерживают дополнительный документ, который обеспечит решающую победу израильских военных в разрешенном террористами ХАМАС конфликте, усугубит ситуацию в Украине и на Тайване.
Он подчеркнул, что пакет вопросов, который должен рассмотреть Конгресс, включает военную поддержку Украины и средства развития украинской экономики.
В этом контексте замгоссекретаря Штатов отметил, что сейчас Украина "оплачивает 60% военных расходов на войну, а наши европейские союзники предоставляют еще большую сумму".
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