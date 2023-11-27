В США обещают Украине сохранение военной поддержки

Что известно о перспективах сохранения военной помощи Украине со стороны США

Я думаю, что все это соберется воедино в ближайшие дни. Я уверен и оптимистичен, что мы сможем это сделать – довести это до конца, – заверил Джонсон. Поделиться

По его словам, существует ощущение срочной необходимости одобрения дальнейшей военной помощи Украине и Израилю.

Джонсон подчеркнул, что в настоящее время члены Конгресса ведут активные дискуссии по этому поводу.

При этом спикер Палаты представителей подчеркнул, что предоставление военной помощи Израилю главным приоритетом для США, а аналогичная помощь Украине — одним из главных приоритетов.

Конечно, мы не можем позволить Владимиру Путину маршировать по Европе, и мы понимаем необходимость оказания там помощи, - отметил Джонсон. Поделиться

Он пояснил, что если Украине необходима дополнительная помощь, которую большинство членов Конгресса считают важной, то необходимо также работать над изменением пограничной политики США.

Что говорят в Госдепе США по поводу помощи Украине

По словам помощника главы Госдепа США по делам Европы и Евразии Джима О'Брайена, в ведомстве оптимистично относятся к перспективам одобрения Конгрессом запроса на дополнительную военную помощь Украине.

Я считаю, что Сенат готовится принять меры в ближайшие несколько недель, – подчеркнул О'Брайен. Поделиться

По его мнению, подавляющее большинство конгрессменов в Палате представителей поддерживают дополнительный документ, который обеспечит решающую победу израильских военных в разрешенном террористами ХАМАС конфликте, усугубит ситуацию в Украине и на Тайване.

Мы доказали, что для безопасности США, для безопасности Альянса и для того, чтобы наши ключевые партнеры чувствовали себя в безопасности, очень важно, чтобы мы оказывали помощь, – отметил представитель Госдепа. Поделиться

Он подчеркнул, что пакет вопросов, который должен рассмотреть Конгресс, включает военную поддержку Украины и средства развития украинской экономики.

В этом контексте замгоссекретаря Штатов отметил, что сейчас Украина "оплачивает 60% военных расходов на войну, а наши европейские союзники предоставляют еще большую сумму".