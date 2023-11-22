На переконання пані посла США в Україні Бріджит Брінк, попри усю трагічність російсько-української війни, вона дає нашій країні змогу швидше, ніж за інших умов, ставати частиною євроатлантичного простору.

Україні вдається будувати своє майбутнє навіть під час війни

Американська дипломатка звернула увагу на те, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну є "безсенсовою трагедією і злочином проти людства".

Однак вона також нагадала про те, що темні часи доволі часто дарують людям неймовірні можливості для розвитку, й Україна не стала винятком.

Про це пані посол США заявила під час виступу на сьомому Українському жіночому конгресі "Жіноче лідерство. Час відновлення. Час відбудови" в Києві.

Я бачу ці можливості для України, для всіх вас – це можливість трансформації, яка вже почалася у день проголошення вашої незалежності. З нашої точки зору, ця війна дає вам можливість посилити рух до інтеграції у євроатлантичні інституції, і це буде швидше, ніж за інших умов, і закріпити ці можливості для майбутнього вашої мрії, – пояснила Бріджит Брінк. Поширити

Як зазначає пані посол США, кожний громадянин повинне мати можливість, здатність і сміливість використовувати всі свої таланти і спроможності, щоб іти до цієї мети.

Брінк нагадала про надважливу роль жінок у розвитку України

Вона вкотре звернула увагу на те, що американський народ готовий робити все можливе, щоб допомагати українкам ставати невіддільною частиною економічного та політичного життя на шляху до обраного народом України майбутнього.

Бріджит Брінк наголосила, що просто зараз наша країна проходить історичну трансформацію.