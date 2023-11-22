По мнению посла США в Украине Бриджит Бринк, несмотря на всю трагичность российско-украинской войны, она дает возможность нашей стране быстрее, чем при других условиях, становиться частью евроатлантического пространства.

Украине удается строить свое будущее даже во время войны

Американская дипломат обратила внимание на то, что полномасштабное вторжение России в Украину является "бессмысленной трагедией и преступлением против человечества".

Однако она также напомнила о том, что темные времена часто дарят людям невероятные возможности для развития, и Украина не стала исключением.

Об этом посол США заявила во время выступления на седьмом Украинском женском конгрессе "Женское лидерство. Время восстановления." в Киеве.

Я вижу эти возможности для Украины, для всех вас это возможность трансформации, которая уже началась в день провозглашения вашей независимости. С нашей точки зрения, эта война дает вам возможность усилить движение к интеграции в евроатлантические институции, и это будет быстрее, чем в других условиях, и закрепить эти возможности для будущего вашей мечты, – объяснила Бриджит Бринк. Поделиться

Как отмечает посол США, каждый гражданин нашей страны должен иметь возможность, способность и смелость использовать все свои таланты и способности, чтобы идти к этой цели.

Бринк напомнила о важной роли женщин в развитии Украины

Она еще раз обратила внимание на то, что американский народ готов делать все возможное, чтобы помогать украинкам становиться неотъемлемой частью экономической и политической жизни на пути к избранному народом Украины будущему.

Бриджит Бринк подчеркнула, что прямо сейчас наша страна проходит историческую трансформацию.