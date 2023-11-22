Украина планирует получить от США радары Sentinel для отслеживания баллистических ракет — Politico

Радары Sentinel обнаруживают дроны, крылатые ракеты, вертолеты и самолеты. Эффективная дальность – до 40 км.

Радары малой дальности Sentinel для Украины

Украина хочет получить от Соединенных Штатов радары малой дальности Sentinel для отслеживания баллистических ракет и других объектов.

Об этом сообщает Politico.

Данный запрос связан с обеспокоенностью Киева по поводу возможных очередных ударов по энергетической инфраструктуре со стороны России.

AN/MPQ-64 Sentinel – 3-мерный радар, созданный американской компанией Hughes Aircraft Co. (в настоящее время приобретен Raytheon) для систем ПВО малого радиуса действия (SHORAD). Построен на основе технологии пассивной фазированной антенной решетки.

Способен обнаруживать цели малого размера (БПЛА), крылатые ракеты, вертолеты и самолеты. Эффективная дальность – до 40 км.

Украинская сторона якобы заявляет, что этот запрос имеет решающее значение для того, чтобы пережить зиму. Ведь новые радары могут обеспечить большее покрытие для тех частей страны, ежедневно страдающих российскими ударами. Радары могут использоваться для защиты заводов, где Украина планирует производить собственное вооружение.

Военная помощь от США: что известно

1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно.

После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов. Большинство из этих средств (60 млрд долл.) хотят направить на помощь Украине. Также пакет предусматривал помощь Израилю.

США выделили Украине новый пакет военной помощи стоимостью 100 млн дол. Он должен удовлетворить немедленные потребности Сил обороны Украины, в частности, речь идет о ПВО, артиллерийских боеприпасах и противотанковом оружии.

По сообщению Минобороны США, новый пакет включает в себя дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и другое оборудование, чтобы помочь Украине защититься.

В пакет вошли:

зенитные ракеты Stinger;

один HIMARS и дополнительные боеприпасы;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;

взрывные боеприпасы для уборки помех;

снаряжение для холодной погоды;

запчасти, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

В Пентагоне добавляют, что это 51-ая передача оборудования при администрации Байдена, которая будет предоставлена Украине из запасов Министерства обороны с августа 2021 года.