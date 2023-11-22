Україна планує отримати від США радари Sentinel для відстеження балістичних ракет — Politico

Радари Sentinel виявляють дрони, крилаті ракети, вертольоти та літаки. Ефективна дальність – до 40 км.

Радари малої дальності Sentinel для України

Україна хоче отримати від Сполучених Штатів радари малої дальності Sentinel для відстеження балістичних ракет та інших об'єктів.

Про це повідомляє Politico.

Даний запит пов'язаний із занепокоєнням Києва щодо можливих чергових ударів по енергетичній інфраструктурі з боку Росії.

AN/MPQ-64 Sentinel – 3-вимірний радар, створений американською компанією Hughes Aircraft Co. (нині придбано Raytheon) для систем ППО малого радіусу дії (SHORAD). Побудований на основі технології пасивної фазованої антенної решітки.

Здатен виявляти цілі малого розміру (БПЛА), крилаті ракети, вертольоти та літаки. Ефективна дальність – до 40 км.

Українська сторона нібито заявляє, що цей запит має вирішальне значення для того, щоб пережити зиму. Адже нові радари можуть забезпечити більше покриття для тих частин країни, які щоденно страждають російських ударів. Радари можуть використовуватися для захисту заводів, де Україна планує виробляти власне озброєння.

Військова допомога від США: що відомо

1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо.

Після цього президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд дол. Більшість із цих коштів (60 млрд дол) хочуть направити на допомогу Україні. Також пакет передбачав допомогу Ізраїлю.

США виділили Україні новий пакет військової допомоги вартістю 100 млн дол. Він має задовольнити негайні потреби Сил оборони України, зокрема йдеться про ППО, артилерійських боєприпасів та протитанкової зброї.

За повідомленням Міноборони США, новий пакет включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю та інше обладнання, щоб допомогти Україні захиститися.

До пакету увійшли:

зенітні ракети Stinger;

один HIMARS і додаткові боєприпаси;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

більше 3 мільйонів патронів до стрілецької зброї;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

спорядження для холодної погоди;

запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

У Пентагоні додають, що це 51 передача обладнання за адміністрації Байдена, яка буде надана Україні зі запасів Міністерства оборони з серпня 2021 року.