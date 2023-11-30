Журналисты WP узнали о самом большом секрете военной помощи Украине от США

По словам экспертов, средства, выделенные США в помощь Украине, остаются у американских производителей вооружений, а изготовленные вооружения направляются Киеву.

Что известно об особенностях военной помощи США Украине

По словам аналитиков, на которых ссылаются авторы материала, десятки миллиардов долларов, которые Конгресс выделил на военную помощь Украине, получают не менее 117 производственных линий в 31 американском штате.

Таким образом, говорится, что Киев не получает от США деньги, а получает только оружие, которое на эти деньги производят американские производители, а средства остаются в США.

Из 68 млрд долларов на военную и связанную с ней помощь, которую Конгресс выделил после начала вторжения России в Украину, почти 90% ушли американцам, как показал один из анализов, - отмечает автор материала, бывший составитель речей президента Джорджа Буша-младшего и научный сотрудник American Enterprise Institute Марк Тиссен. Поделиться

Что известно о попытках американских политиков помешать помощи Украине

По его словам, этой реальности не отвечают действия отдельных американских законодателей.

В качестве примера Тиссен привел сенатора-республиканца от штата Огайо Джея Д. Венса.

Когда он присоединился к пикету "Объединение рабочих автопрома" в октябре на заводе Jeep в Толедо, он заявил, что стремится "продемонстрировать поддержку" в своем штате.

В то же время такой же солидарности он не проявлял с рабочими "Объединения", но уже в Лайме, штат Огайо, которые занимаются изготовлением танков Abrams и боевых машин Stryker для нашего государства.

Собственно, Вэнс высказывается против выделения помощи нашему государству, как и республиканец Джим Джордан, чей округ охватывает также Лайм.

Избиратели в Огайо могли бы ожидать, что избранные ими лидеры будут подталкивать администрацию Байдена предоставить Украине больше танков и машин, произведенных в Лайме, или потребовать, чтобы они были включены в пакет помощи Украине, который в скором времени будет рассматриваться Конгрессом, отмечает автор материала. Поделиться

Однако, по его словам, конгрессмены Венс и Джордан делают все, чтобы Украина не получила большего количества танков и боевых машин, изготовленных на единственном в США танковом заводе.