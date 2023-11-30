В Белом доме назвали приоритеты в помощи Украине на протяжении зимы

США имеют три ключевых приоритетных направления помощи Украине в зимний период, чтобы помочь Киеву пройти зиму в условиях продолжающейся преступной войны, развязанной Кремлем.

Что известно о приоритетах США в помощи Украине зимой

По словам спикера Совета нацбезопасности США при Белом доме Джона Кирби, минувшей зимой преступная армия РФ пыталась уничтожить объекты энергетической инфраструктуры в Украине и вполне вероятно, что тот же сценарий оккупанты задействуют и в течение этой зимы.

Кирби отметил, что об этом свидетельствуют атаки дронов и ракетные удары, которые проводили россияне в последние дни.

Представитель Белого дома отметил, что президент Джо Байден и его советник по нацбезопасности Джейк Салливан поручили правительству определить приоритетные направления помощи Украине для прохождения сложного зимнего периода.

Поэтому мы сосредоточились на продвижении трех ключевых направлений. Во-первых, мы усиливаем возможности украинской противовоздушной обороны, чтобы они могли сбивать российские ракеты и иранские беспилотники, направленные на критическую инфраструктуру, - отметил Кирби. Поделиться

Что известно об усилиях США и партнеров по защите энергетической инфраструктуры Украины

Он уточнил, что США вместе с партнерами предоставили Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, Hawk и Avenger и другие ПВО.

Он также заявил, что Вашингтон вместе с западными партнерами делают все, чтобы усилить защиту критической энергетической инфраструктуры Украины.

По его словам, нашей стране предоставили защитное оборудование, в частности, специальные сетки, арматура и барьеры HESCO для защиты важных объектов.