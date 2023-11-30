США отложили передачу Украине дальнобойных бомб GLSDB — Reuters

США перенесли на следующий год передачу Украине первой крупной партии реактивных бомб малого диаметра наземного базирования (GLSDB), предназначенных для нанесения ударов с дальностью около 160 км.

Что известно о причинах отложения передачи Украине бомб GLSDB

По информации журналистов издания со ссылкой на представителей Пентагона и знакомых с вопросами должностных лиц, эти бомбы Украина сможет получить в рамках оборонной помощи в первой половине 2024 года.

Люди, знакомые с текущими терминами, говорят, что доставка в США компанией Boeing, генеральным подрядчиком GLSDB, состоится в конце декабря, после чего пройдут несколько месяцев испытаний перед отправкой в Украину, говорится в материале издания. Поделиться

По словам представителя Пентагона в комментарии журналистам, в Минобороны США ожидают передачи этих бомб Украине в начале 2024 года после успешной проверки.

Поскольку контракт на начало производства GLSDB был подписан в марте, согласно заявлению Министерства обороны США для Reuters, поставки были перенесены на конец года. Для производства требовались материалы, предоставленные государством, поэтому заключение контракта ограничило его начало.

Что известно об американских дальнобойных бомбах GLSDB

Дальнобойная крылатая бомба способна поразить цель на расстоянии в 150 километров. Снаряд является экспериментальным гибридом, сочетающим в себе авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 с ракетным двигателем от реактивного снаряда M26.

GLSDB производится совместно шведскими компаниями SAAB AB (SAABb.ST) и Boeing Co (BA.N). Согласно веб-сайту SAAB, такие бомбы управляются GPS, что может противостоять некоторым электронным помехам. Вооружение пригодно для использования в любых погодных условиях и может использоваться против бронетехники.

Характеристики снаряда: