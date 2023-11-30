США відклали передачу Україні далекобійних бомб GLSDB — Reuters

США перенесли на наступний рік передачу Україні першої великої партії реактивних бомб малого діаметра наземного базування (GLSDB), призначених для завдання ударів із дальністю близько 160 км.

Що відомо про причини відкладення передачі Україні бомб GLSDB

За інформацією журналістів видання із посиланням на представників Пентагону та знайомих із питанням посадових осіб, ці бомби Україна зможе отримати в рамках оборонної допомоги у першій половині 2024 року.

Люди, знайомі з поточними термінами, кажуть, що доставка в США компанією Boeing, генеральним підрядником GLSDB, відбудеться наприкінці грудня, після чого пройдуть кілька місяців випробувань перед відправкою в Україну, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

За словами представника Пентагону у коментарі журналістам, в Міноборони США очікують на передачу цих бомб Україні на початку 2024 року після успішної перевірки.

Оскільки контракт на початок виробництва GLSDB був підписаний у березні, згідно з заявою Міністерства оборони США для Reuters, постачання було перенесено на кінець року. Для виробництва були потрібні матеріали, надані державою, тому підписання контракту обмежило його початок.

Що відомо про американські далекобійні бомби GLSDB

Далекобійна крилата бомба здатна вразити ціль на відстані в 150 кілометрів. Снаряд є експериментальним гібридом, який поєднує в собі авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 з ракетним двигуном від реактивного снаряда M26.

GLSDB виробляється спільно шведськими компаніями SAAB AB (SAABb.ST) та Boeing Co (BA.N). Згідно з веб-сайтом SAAB, такі бомби управляються GPS, що може протистояти деяким електронним перешкодам. Озброєння придатне для використання в будь-яких погодних умовах та може використовуватись проти бронетехніки.

Характеристики снаряда: