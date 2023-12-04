В Белом доме срочно обратились к Конгрессу о помощи Украине

В Администрации Джо Байдена предупредили лидеров Конгресса США, что выделенные средства для помощи Украине истекут к концу этого года и что это может способствовать победам РФ.

Белый дом предупреждает Конгресс о помощи Украине

В письме, обнародованном Белым домом, отмечено, что прекращение финансирования и поступление оружия для украинцев "поставит Украину на колени на поле боя", не только поставив под угрозу ее достижения, но и "увеличив вероятность российских военных побед".

Я хочу четко объяснить: без действий Конгресса до конца года у нас закончатся ресурсы для закупки дополнительного оружия и оборудования для Украины и обеспечения оборудования из военных запасов США, - написала директор Офиса менеджмента и бюджета США Шаланда Янг. Поделиться

Она также напомнила конгрессменам, что "нет ни одного волшебного источника финансирования".

У нас закончились деньги – и почти не хватает времени, – акцентировала Янг. Поделиться

В Белом доме также утверждали, что финансирование поможет укрепить промышленную базу США, поскольку старые системы вооружений будут доставлены в Украину и заменены на новые, изготовленные в Соединенных Штатах.

Директор Офиса менеджмента и бюджета США подсчитала, что почти половина экстренного запроса президента будет направлена на производство в США.

Хотя мы не можем точно предсказать, какие американские компании получат новые контракты, мы знаем, что финансирование будет использовано для приобретения передовых возможностей защиты от атак на гражданских лиц в Израиле и Украине. К примеру, системы противовоздушной обороны, построенные в Алабаме, штат Техас, и Джорджии, а жизненно важные компоненты поступают почти из всех 50 штатов, - добавляет Янг. Поделиться

Ожидается, что на этой неделе в администрации Байдена дополнительно проинформируют законодателей о последствиях непродолжения помощи до конца года.

Помощь Украине от США

Напомним, что еще в октябре текущего года Белый дом пригласил в Конгресс США около 106 млрд долларов для Украины, Израиля и других приоритетных сфер.

В то же время, 2 ноября Палата представителей США приняла законопроект о выделении военной помощи Израилю на общую сумму 14,3 млрд долларов без упоминания об Украине.

Впрочем, в СМИ появились сообщения, что лидеры Конгресса США все же рассчитывают одобрить финансирование программ помощи Украине и Израилю в ближайшие недели.

Ожидается, что лидер большинства в Сенате США Чак Шумер планирует провести голосование по запросу Байдена уже на этой неделе.