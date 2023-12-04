В Белом доме срочно обратились к Конгрессу о помощи Украине

В Администрации Джо Байдена предупредили лидеров Конгресса США, что выделенные средства для помощи Украине истекут к концу этого года и что это может способствовать победам РФ.
Белый дом предупреждает Конгресс о помощи Украине
В письме, обнародованном Белым домом, отмечено, что прекращение финансирования и поступление оружия для украинцев "поставит Украину на колени на поле боя", не только поставив под угрозу ее достижения, но и "увеличив вероятность российских военных побед".
Она также напомнила конгрессменам, что "нет ни одного волшебного источника финансирования".
В Белом доме также утверждали, что финансирование поможет укрепить промышленную базу США, поскольку старые системы вооружений будут доставлены в Украину и заменены на новые, изготовленные в Соединенных Штатах.
Директор Офиса менеджмента и бюджета США подсчитала, что почти половина экстренного запроса президента будет направлена на производство в США.
Ожидается, что на этой неделе в администрации Байдена дополнительно проинформируют законодателей о последствиях непродолжения помощи до конца года.
Помощь Украине от США
Напомним, что еще в октябре текущего года Белый дом пригласил в Конгресс США около 106 млрд долларов для Украины, Израиля и других приоритетных сфер.
В то же время, 2 ноября Палата представителей США приняла законопроект о выделении военной помощи Израилю на общую сумму 14,3 млрд долларов без упоминания об Украине.
Впрочем, в СМИ появились сообщения, что лидеры Конгресса США все же рассчитывают одобрить финансирование программ помощи Украине и Израилю в ближайшие недели.
Ожидается, что лидер большинства в Сенате США Чак Шумер планирует провести голосование по запросу Байдена уже на этой неделе.
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