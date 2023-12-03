США в ближайшие годы увеличат производство боеприпасов в четыре раза
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США в ближайшие годы увеличат производство боеприпасов в четыре раза

Минобороны США
боеприпас
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Соединенные Штаты в ближайшие годы увеличат производство артиллерийских боеприпасов в четыре раза.

Что известно об увеличении производства боеприпасов США

В нынешней администрации производство артиллерийских снарядов в США не просто увеличится. Оно не просто удвоится. Оно увеличится в четыре раза, - заявил Остин.

Он также отметил, что высокие темпы использования артиллерии в Украине убедительно доказывают потребность в больших инвестициях в разработку боеприпасов.

По сравнению с оборонным бюджетом пятилетней давности, сейчас мы вкладываем почти на 50 процентов больше в их производство, - добавил он.

Глава Пентагона также сообщил, что США начали самую амбициозную модернизацию оборонно-промышленного комплекса за почти 40 лет.

Около 50 млрд. долларов пойдут на нашу оборонно-промышленную базу. И это создаст, поддержит ли десятки тысяч американских рабочих мест в более чем 30 штатах. Речь идет о производстве ракет в Аризоне, автомобилей в Висконсине и Индиане, а также артиллерийских снарядов в Пенсильвании, Огайо и Техасе, отметил Остин.

Снаряды для Украины

Напомним, в конце минувшей зимы стало известно, что ВСУ столкнулись с проблемой нехватки артиллерийских снарядов. Поэтому в начале мая Совет Евросоюза принял решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планировалось, что европейские страны предоставят Украине миллион снарядов.

Позже Bloomberg писала, что ЕС отстает от своего плана предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов в марте 2024 года. Пока он выполнен только на 30%.

Также сообщалось, что на фоне опасений в ЕС об отставании от графика поставки Украине артснарядов допускается вариант, который будут закупаться в странах, не находящихся в Евросоюзе.

Позже стало известно, что США обсуждают с Грецией возможность продажи 75 тысяч артиллерийских снарядов из запасов Вооруженных сил страны для Украины.

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