США в ближайшие годы увеличат производство боеприпасов в четыре раза

Соединенные Штаты в ближайшие годы увеличат производство артиллерийских боеприпасов в четыре раза.
Что известно об увеличении производства боеприпасов США
Он также отметил, что высокие темпы использования артиллерии в Украине убедительно доказывают потребность в больших инвестициях в разработку боеприпасов.
Глава Пентагона также сообщил, что США начали самую амбициозную модернизацию оборонно-промышленного комплекса за почти 40 лет.
Снаряды для Украины
Напомним, в конце минувшей зимы стало известно, что ВСУ столкнулись с проблемой нехватки артиллерийских снарядов. Поэтому в начале мая Совет Евросоюза принял решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планировалось, что европейские страны предоставят Украине миллион снарядов.
Позже Bloomberg писала, что ЕС отстает от своего плана предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов в марте 2024 года. Пока он выполнен только на 30%.
Также сообщалось, что на фоне опасений в ЕС об отставании от графика поставки Украине артснарядов допускается вариант, который будут закупаться в странах, не находящихся в Евросоюзе.
Позже стало известно, что США обсуждают с Грецией возможность продажи 75 тысяч артиллерийских снарядов из запасов Вооруженных сил страны для Украины.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-