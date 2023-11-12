Армия РФ уже использует боеприпасы от КНДР в войне против Украины — аналитики
Категория
Мир
Дата публикации

Армия РФ уже использует боеприпасы от КНДР в войне против Украины — аналитики

Боеприпасы из КНДР
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Источник:  Defence Express

Российские военные преступники из армии РФ уже используют полученные от Северной Кореи артиллерийские боеприпасы на фронте в войне против Украины.

Что известно об использовании российскими кафирами полученных от КНДР снарядов в войне против Украины

По информации аналитиков, КНДР предоставляет России весь ключевой список необходимых боеприпасов соответствующих калибров.

Аналитики добавляют, что скорая доставка этих боеприпасов на фронт свидетельствует о критической нехватке у российских военных.

Первыми о факте поставки северокорейских снарядов в Россию сообщили представители южнокорейской разведки в октябре этого года.

Российские оккупанты кичатся снарядами из КНДР

Сейчас появляется все большее свидетельство непосредственно с фронта, что Россия уже использует эти снаряды в боевых действиях.

Так, в конце октября в сети появились фотографии артиллерийских снарядов калибра 122 и 152 мм.

А на днях в сети было опубликовано короткое видео, на котором российский воин благодарит "друзей" за 122-миллиметровые снаряды в РСЗО "Град", при этом утверждая, что они и более точные, и более дальнобойные, чем российские.

А теперь по сети гуляют фотографии 120-миллиметровых минометных мин, как утверждается, северокорейского производства. Кроме того, Россия получает от корейцев все основные виды снарядов, эксперты обращают внимание и на скорость появления снарядов на фронте.

Они сразу поехали на передовую, а не легли на склады, где должны были ожидать своей очереди. (...) Появление на передовой в армии РФ снарядов КНДР столь быстро и массово может свидетельствовать о реальном состоянии с боеприпасами в РФ вообще, - говорится в издании.

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