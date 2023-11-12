Армия РФ уже использует боеприпасы от КНДР в войне против Украины — аналитики

Российские военные преступники из армии РФ уже используют полученные от Северной Кореи артиллерийские боеприпасы на фронте в войне против Украины.
Что известно об использовании российскими кафирами полученных от КНДР снарядов в войне против Украины
По информации аналитиков, КНДР предоставляет России весь ключевой список необходимых боеприпасов соответствующих калибров.
Аналитики добавляют, что скорая доставка этих боеприпасов на фронт свидетельствует о критической нехватке у российских военных.
Первыми о факте поставки северокорейских снарядов в Россию сообщили представители южнокорейской разведки в октябре этого года.
Российские оккупанты кичатся снарядами из КНДР
Сейчас появляется все большее свидетельство непосредственно с фронта, что Россия уже использует эти снаряды в боевых действиях.
Так, в конце октября в сети появились фотографии артиллерийских снарядов калибра 122 и 152 мм.
А на днях в сети было опубликовано короткое видео, на котором российский воин благодарит "друзей" за 122-миллиметровые снаряды в РСЗО "Град", при этом утверждая, что они и более точные, и более дальнобойные, чем российские.
А теперь по сети гуляют фотографии 120-миллиметровых минометных мин, как утверждается, северокорейского производства. Кроме того, Россия получает от корейцев все основные виды снарядов, эксперты обращают внимание и на скорость появления снарядов на фронте.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-