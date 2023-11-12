Армия РФ уже использует боеприпасы от КНДР в войне против Украины — аналитики

Российские военные преступники из армии РФ уже используют полученные от Северной Кореи артиллерийские боеприпасы на фронте в войне против Украины.

Что известно об использовании российскими кафирами полученных от КНДР снарядов в войне против Украины

По информации аналитиков, КНДР предоставляет России весь ключевой список необходимых боеприпасов соответствующих калибров.

Аналитики добавляют, что скорая доставка этих боеприпасов на фронт свидетельствует о критической нехватке у российских военных.

Первыми о факте поставки северокорейских снарядов в Россию сообщили представители южнокорейской разведки в октябре этого года.

Российские оккупанты кичатся снарядами из КНДР

Сейчас появляется все большее свидетельство непосредственно с фронта, что Россия уже использует эти снаряды в боевых действиях.

Так, в конце октября в сети появились фотографии артиллерийских снарядов калибра 122 и 152 мм.

Recently, the news that the DPRK 🇰🇵 started to supply ammunition to the Russian army has become public.



Here are the first ever images of what was supplied: 122mm and 152mm HE-FRAG projectiles, which are already being issued to Russian artillerymen. pic.twitter.com/EmVpejBGDf — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) October 20, 2023

А на днях в сети было опубликовано короткое видео, на котором российский воин благодарит "друзей" за 122-миллиметровые снаряды в РСЗО "Град", при этом утверждая, что они и более точные, и более дальнобойные, чем российские.

#Russia / #Ukraine 🇷🇺🇺🇦: A #Russian soldier released a new video of 122mm Grad rockets which were recently obtained by Russian Troops.



The rockets appear to be rare R-122 HE-FRAG rockets with F-122 fuzes. These are produced and supplied #NorthKorea/#DPRK 🇰🇵.#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/jzaIpMJUfn — War Noir (@war_noir) November 8, 2023

А теперь по сети гуляют фотографии 120-миллиметровых минометных мин, как утверждается, северокорейского производства. Кроме того, Россия получает от корейцев все основные виды снарядов, эксперты обращают внимание и на скорость появления снарядов на фронте.