КНДР в третий раз попытается запустить шпионский спутник — Yonhap

Северная Корея с помощью России может предпринять третью попытку запуска шпионского спутника в ноябре. Об этом сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

КНДР в ноябре попытается запустить шпионский спутник с помощью РФ

Журналисты пишут, что 18 ноября в КНДР объявили "Днем ракетной промышленности", чтобы "отметить" успешный испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17" в прошлом году.

Южнокорейские военные следят за КНДР, чтобы выявить признаки организации различных провокаций накануне первой годовщины запуска межконтинентальной баллистической ракеты, заявил представитель комитета начальников штабов Ли Сон Чжун.

"Разведывательные органы Южной Кореи и США тесно сотрудничают, чтобы отслеживать и контролировать возможности проведения Северной Кореей различных провокаций, в частности, третий запуск того, что она называет космическим спутником", - сказал он.

Северная Корея совершила уже две неудачные попытки вывести шпионский спутник на орбиту в мае и августе соответственно и пообещала повторить попытку в октябре, но не уложилась в установленные сроки.

Ранее журналисты Yonhup писали, что Северная Корея возможно отложила свой план третьей попытки запуска спутника-шпиона, чтобы исправить технологические сбои в системе, используя помощь России.

Что известно о сотрудничестве КНДР с РФ

В конце октября министерша иностранных дел Японии Камикава Йоко, главы МИД Южной Кореи Пак Джин и госсекретарь США Энтони Блинкен заявляли, что Пхеньян может получить от России технологии для ядерных и баллистических ракет.

11 сентября NYT сообщило, что диктатор КНДР Ким Чен Ын уехал на своем бронепоезде в направлении России для переговоров с Путиным. Тогда журналисты писали, что на переговорах речь пойдет о поставках Москве боеприпасов. Пхеньян ждал получить от России технологии для спутников.

По данным Yonhap, после встречи с Путиным северокорейский диктатор Ким Чен Ын провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии, высшего органа руководства КНДР, и приказал "максимально углублять отношения с Россией".