КНДР втретє спробує запустити шпигунський супутник — Yonhap

Північна Корея за допомогою Росії може зробити третю спробу запуску шпигунського супутника у листопаді. Про це повідомили в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї.

КНДР у листопаді спробує запустити шпигунський супутник за допомоги РФ

Журналісти пишуть, що 18 листопада у КНДР оголосили "Днем ракетної промисловості", щоб "відзначити" успішний випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасон-17" минулого року.

Південнокорейські військові стежать за КНДР, щоб виявити ознаки організації різних провокацій напередодні перших роковин запуску міжконтинентальної балістичної ракети, заявив представник комітету начальників штабів Лі Сон Чжун.

"Розвідувальні органи Південної Кореї та США тісно співпрацюють, щоб відстежувати та контролювати можливості проведення Північною Кореєю різних провокацій, зокрема третій запуск того, що вона називає космічним супутником", – сказав він.

Північна Корея зробила вже дві невдалі спроби вивести шпигунський супутник на орбіту у травні та серпні відповідно і пообіцяла повторити спробу у жовтні, але не вклалася у встановлені терміни.

Раніше журналісти Yonhup писали, що Північна Корея, можливо, відклала свій план третьої спроби запуску супутника-шпигуна, щоб виправити технологічні збої в системі, використовуючи допомогу Росії.

Що відомо про співпрацю КНДР з РФ

Наприкінці жовтня міністерка закордонних справ Японії Камікава Йоко, глави МЗС Південної Кореї Пак Джин і держсекретар США Ентоні Блінкен заявляли, що Пхеньян може отримати від Росії технології для ядерних та балістичних ракет.

11 вересня NYT повідомило, що диктатор КНДР Кім Чен Ин виїхав на своєму бронепоїзді в напрямку Росії для переговорів з Путіним. Тоді журналісти писали, що на переговорах йтиметься про постачання Москві боєприпасів. Натомість Пхеньян очікував отримати від Росії технології для супутників.

За даними Yonhap, після зустрічі з Путіним північнокорейський диктатор Кім Чен Ин провів засідання політбюро ЦК Трудової партії, вищого органу керівництва КНДР, і наказав "максимально поглиблювати відносини з Росією".