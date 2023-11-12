Армія РФ вже використовує боєприпаси з КНДР у війні проти України — аналітики

Російські військові злочинці з армії РФ вже використовують отримані від Північної Кореї артилерійські боєприпаси на фронті у війні проти України.

Що відомо про використання російськими окупантами отриманих від КНДР снарядів у війні проти України

За інформацією аналітиків, КНДР надає Росії увесь ключовий перелік необхідних боєприпасів відповідних калібрів.

Аналітики додають, що швидка доставка цих боєприпасів на фронт свідчить про критичну нестачу в російських військових.

Першими про факт поставки північнокорейских снарядів в Росію повідомили представники південнокорейскої розвідки у жовтні цього року.

Російські окупанти хизуються снарядами з КНДР

Зараз з’являється усе більше свідчень безпосередньо з фронту, що Росія вже використовує ці снаряди у бойових діях.

Так, наприкінці жовтня у мережі з'явились фотографії артилерійських снарядів калібру 122 та 152 мм.

Recently, the news that the DPRK 🇰🇵 started to supply ammunition to the Russian army has become public.



Here are the first ever images of what was supplied: 122mm and 152mm HE-FRAG projectiles, which are already being issued to Russian artillerymen. pic.twitter.com/EmVpejBGDf — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) October 20, 2023

А днями в мережі було опубліковано коротке відео, на якому російський вояка дякує "друзям" за 122-міліметрові снаряди до РСЗВ "Град", при цьому стверджуючи, що вони і точніші, і більш далекобійні за російські.

#Russia / #Ukraine 🇷🇺🇺🇦: A #Russian soldier released a new video of 122mm Grad rockets which were recently obtained by Russian Troops.



The rockets appear to be rare R-122 HE-FRAG rockets with F-122 fuzes. These are produced and supplied #NorthKorea/#DPRK 🇰🇵.#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/jzaIpMJUfn — War Noir (@war_noir) November 8, 2023

А тепер мережею гуляють фотографії 120-міліметрових мінометних мін, як стверджується, північно-корейського виробництва. Окрім того, що Росія отримує від корейців усі основні види снарядів, експерти звертають увагу і на швидкість появи снарядів на фронті.