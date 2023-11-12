Армія РФ вже використовує боєприпаси з КНДР у війні проти України — аналітики
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Армія РФ вже використовує боєприпаси з КНДР у війні проти України — аналітики

Боєприпаси з КНДР
Джерело:  Defence Express

Російські військові злочинці з армії РФ вже використовують отримані від Північної Кореї артилерійські боєприпаси на фронті у війні проти України.

Що відомо про використання російськими окупантами отриманих від КНДР снарядів у війні проти України

За інформацією аналітиків, КНДР надає Росії увесь ключовий перелік необхідних боєприпасів відповідних калібрів.

Аналітики додають, що швидка доставка цих боєприпасів на фронт свідчить про критичну нестачу в російських військових.

Першими про факт поставки північнокорейских снарядів в Росію повідомили представники південнокорейскої розвідки у жовтні цього року.

Російські окупанти хизуються снарядами з КНДР

Зараз з’являється усе більше свідчень безпосередньо з фронту, що Росія вже використовує ці снаряди у бойових діях.

Так, наприкінці жовтня у мережі з'явились фотографії артилерійських снарядів калібру 122 та 152 мм.

А днями в мережі було опубліковано коротке відео, на якому російський вояка дякує "друзям" за 122-міліметрові снаряди до РСЗВ "Град", при цьому стверджуючи, що вони і точніші, і більш далекобійні за російські.

А тепер мережею гуляють фотографії 120-міліметрових мінометних мін, як стверджується, північно-корейського виробництва. Окрім того, що Росія отримує від корейців усі основні види снарядів, експерти звертають увагу і на швидкість появи снарядів на фронті.

Вони одразу поїхали на передову, а не лягли на склади де мали очікувати своєї черги. (...) Поява на передовій в армії РФ снарядів КНДР настільки швидко та масово може свідчити про реальний стан з боєприпасами у РФ взагалі, - йдеться у матеріалі видання.

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