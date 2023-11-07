КНДР активно постачають озброєння не тільки Росії — експерти

В інформаційному полі не раз обговорювали можливі поставки північнокорейського озброєння до Росії. Тим часом КНДР, як мілітаристська країна, є не найостаннішим експортером зброї на світовому ринку, а ворота її збройових складів широко відкриті для таких країн, як Сирія, Іран, Єгипет, Катар та ОАЕ.

Хто є імпортером північнокорейської зброї

Автори матеріалу проявляють обережність в оцінках масштабів наданої Пхеньяном допомоги Москві в плані озброєнь.

Звичайно, найбільша увага приділяється можливості перекидання артилерійських боєприпасів, витрата яких на українських фронтах із російського боку величезна, через суто військові причини, і особливо в їхній тактиці застосування, — ідеться в публікації. Поширити

Водночас заяви про надання боєприпасів для танків, навіть зенітних систем, стрілецької зброї або ж північнокорейських балістичних ракет малої дальності, які могли опинитися в руках російських сил, можуть бути спекулятивними.

Імпортери зброї КНДР

Аналітики підкреслили, що високий ступінь мілітаризації та формальне володіння однією з найбільших сухопутних армій у світі так чи інакше зобов'язували КНДР мати значні стратегічні запаси саме в галузі артилерійських і стрілецьких боєприпасів.

Крім того, північнокорейський режим міг спиратися на все ще наявні потужності з виробництва власних озброєнь. Недарма ще в серпні 2023 р. північнокорейська пропаганда показувала, як Кім Чен Ин відвідує оборонні заводи.

КНДР була і залишається експортером озброєнь в інші країни, що також визначає певні виробничі потужності в сегменті легкого озброєння і ракетних комплексів. Імпортерами виступають країни Африки та Близького Сходу, однак значна частина цих поставок озброєнь мала непрямий характер, зазначають оглядачі.

Тим часом зброя КНДР може становити інтерес для інших "клієнтів" — різних терористичних організацій. Наразі найбільш відомим прикладом такої північнокорейської активності є, звісно ж, обладнання, яке терористи ХАМАС використовували проти Ізраїлю під час різанини 7 жовтня. Існує версія, що на озброєнні терористів могли бути не тільки північнокорейські протитанкові ракети F-7, а й штурмові карабіни Type-58. Деякі джерела також повідомляють про наявність в арсеналі ХАМАС у Газі артилерійських снарядів Bang-122 саме північнокорейського виробництва, а також ракет калібром 122 мм.

Повертаючись до питання постачання до Росії, автори публікації акцентують на зворотному зв'язку, іншими словами, на те, що отримає Пхеньян від Москви. Імовірно лідер КНДР Кім Чен Ин може отримати доступ до ядерних технологій росіян.

Якщо це так, то прагнення Росії роздобути північнокорейську зброю провокує свого роду регіональну гонку ядерних озброєнь у далекосхідному регіоні.