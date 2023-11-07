КНДР активно поставляют вооружение не только России — эксперты

В информационном поле не раз обсуждали возможные поставки северокорейского вооружения в Россию. Между тем КНДР как милитаристская страна является не самым последним экспортером оружия на мировом рынке, а ворота его оружейных складов широко открыты для таких стран, как Сирия, Иран, Египет, Катар и ОАЭ.

Кто является импортером северокорейского оружия

Авторы материала проявляют осторожность в оценках масштабов оказанной Пхеньяном помощи Москве в плане вооружений.

Конечно, наибольшее внимание уделяется возможности опрокидывания артиллерийских боеприпасов, расход которых на украинских фронтах с российской стороны огромный, по сугубо военным причинам, и особенно в их тактике применения, — говорится в публикации. Поделиться

В то же время заявления о предоставлении боеприпасов для танков, даже зенитных систем, стрелкового оружия или северокорейских баллистических ракет малой дальности, которые могли оказаться в руках российских сил, могут быть спекулятивными.

Импортеры оружия КНДР

Аналитики подчеркнули, что высокая степень милитаризации и формальное владение одной из крупнейших сухопутных армий в мире, так или иначе, обязывали КНДР иметь значительные стратегические запасы именно в области артиллерийских и стрелковых боеприпасов.

Кроме того, северокорейский режим мог опираться на все еще имеющиеся мощности по производству собственных вооружений. Недаром еще в августе 2023 г. северокорейская пропаганда показывала, как Ким Чен Ын посещает оборонные заводы.

КНДР являлась и остается экспортером вооружений в другие страны, что также определяет определенные производственные мощности в сегменте легкого вооружения и ракетных комплексов. Импортерами выступают страны Африки и Ближнего Востока, однако значительная часть этих поставок вооружений носила косвенный характер, отмечают обозреватели.

Между тем оружие КНДР может представлять интерес для других "клиентов" - разных террористических организаций. Наиболее известным примером такой северокорейской активности является, конечно же, оборудование, которое террористы ХАМАС использовали против Израиля во время резни 7 октября. Есть версия, что на вооружении террористов могли быть не только северокорейские противотанковые ракеты F-7, но и штурмовые карабины Type-58. Некоторые источники также сообщают о наличии в арсенале ХАМАС в Газе артиллерийских снарядов Bang-122 именно северокорейского производства, а также ракет калибром 122 мм.

Возвращаясь к вопросу поставки в Россию, авторы публикации акцентируют внимание на обратной связи, иными словами, на том, что получит Пхеньян от Москвы. Вероятно, лидер КНДР Ким Чен Ын может получить доступ к ядерным технологиям россиян.

Если это так, то стремление России раздобыть северокорейское оружие провоцирует своего рода региональную гонку ядерных вооружений в дальневосточном регионе.