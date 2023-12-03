США найближчими роками збільшать виробництво боєприпасів у чотири рази

Що відомо про збільшення виробництва боєприпасів США

За нинішньої адміністрації виробництво артилерійських снарядів у США не просто збільшиться. Воно не просто подвоїться. Воно збільшиться вчетверо, - заявив Остін. Поширити

Він також зазначив, що високі темпи використання артилерії в Україні переконливо доводять потребу великих інвестицій у розробку боєприпасів.

Порівняно з оборонним бюджетом п'ятирічної давності, зараз ми вкладаємо майже на 50 відсотків більше коштів у їхнє виробництво, - додав він. Поширити

Глава Пентагону також повідомив, що США розпочали найамбіційнішу модернізацію оборонно-промислового комплексу за майже 40 років.

Близько 50 млрд доларів підуть на нашу оборонно-промислову базу. І це створить, чи підтримає десятки тисяч американських робочих місць у більш ніж 30 штатах. Йдеться про виробництво ракет в Аризоні, автомобілів у Вісконсіні та Індіані, а також артилерійських снарядів у Пенсільванії, Огайо та Техасі, - зазначив Остін. Поширити

Снаряди для України

Нагадаємо, наприкінці минулої зими стало відомо, що ЗСУ зіткнулися з проблемою нестачі артилерійських снарядів. Тому на початку травня Рада Євросоюзу ухвалила рішення про допомогу для України у розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет. Планувалося, що європейські країни нададуть Україні мільйон снарядів.

Пізніше Bloomberg писала, що ЄС відстає від свого плану надати Україні мільйон артилерійських снарядів у березні 2024 року. Поки що він виконаний лише на 30%.

Також повідомлялося, що на тлі побоювань у ЄС про відставання від графіка постачання Україні артснарядів допускається варіант, що їх закуповуватимуть у країнах, які не перебувають у Євросоюзі.

Згодом стало відомо, що США обговорюють із Грецією можливість продажу 75 тисяч артилерійських снарядів із запасів Збройних сил країни для України.