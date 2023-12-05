В Сенате США отпровергли участие Зеленского в секретном брифинге

Лидер большинства в Сенате США от Демократической партии Чак Шумер отрицает информацию об участии президента Владимира Зеленского в секретном брифинге.

Зеленский не будет участвовать в секретном брифинге Конгресса США

Президент Украины Зеленский больше не будет виртуально присутствовать на засекреченном брифинге из-за возникшего в последнюю минуту вопроса, - сообщает журналист Мана Раджа со ссылкой на заявление Шумера. Поделиться

Отмечается также, что Владимир Зеленский виртуально не присутствовал на брифинге Палаты представителей по Украине.

Ранее Шумер заявлял, что Зеленский сделает обращение к сенаторам во вторник во время защищенной видеоконференции. Разговор должен был состояться на секретном брифинге.

Что известно о ситуации с помощью Украины в Конгрессе США

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, официальный Киев делает все возможное, чтобы добиться одобрения Конгрессом США запроса президента Джо Байдена на военную помощь Украине к Рождеству.

Работа не останавливается, ведется. В частности, на прошлой неделе у меня была встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном, и долгая часть этого разговора была посвящена именно этому вопросу. То, что я услышал он своего коллеги, обнадеживает, но это решение американской политики, американского парламента, – отметил глава МИД. Поделиться

Кулеба подчеркнул, что сейчас украинские власти делают все возможное для скорейшего одобрения Конгрессом дальнейшей военной помощи.

Великобритания обещает сохранить помощь Украине

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон отметил, что в следующем году его страна не только сохранит текущие объемы финансовой поддержки Украины, но и попытается увеличить их.

По его словам, Британия предоставила 4,6 млрд фунтов на военную поддержку.

Кэмерон сказал, что недавний его визит в Украину показал, насколько украинцы ценят британскую поддержку, "как они называют нас своим партнером номер один".

В то же время он подчеркнул, что Украина добивается успехов в битве с Россией.

Ситуация на суше – это одно дело. Но то, что произошло в Черном море, где украинцы оттеснили российский военно-морской флот, открыв зерновой коридор для кораблей, имеет важное значение, потому что нам нужно, чтобы украинская экономика росла, - отметил глава МИД Британии. Поделиться

Он уточнил, что суда теперь плавают по морю, экспорт продвигается, а экономика растет.

За одну ночь недавно они уничтожили около пятой части российских штурмовых вертолетов, - отметил глава МИД Великобритании. Поделиться

По его словам, наблюдается сложная ситуация на суше, но вообще можно говорить о большом успехе.