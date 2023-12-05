В Сенате США отпровергли участие Зеленского в секретном брифинге

Лидер большинства в Сенате США от Демократической партии Чак Шумер отрицает информацию об участии президента Владимира Зеленского в секретном брифинге.
Зеленский не будет участвовать в секретном брифинге Конгресса США
Отмечается также, что Владимир Зеленский виртуально не присутствовал на брифинге Палаты представителей по Украине.
Ранее Шумер заявлял, что Зеленский сделает обращение к сенаторам во вторник во время защищенной видеоконференции. Разговор должен был состояться на секретном брифинге.
Что известно о ситуации с помощью Украины в Конгрессе США
По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, официальный Киев делает все возможное, чтобы добиться одобрения Конгрессом США запроса президента Джо Байдена на военную помощь Украине к Рождеству.
Кулеба подчеркнул, что сейчас украинские власти делают все возможное для скорейшего одобрения Конгрессом дальнейшей военной помощи.
Великобритания обещает сохранить помощь Украине
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон отметил, что в следующем году его страна не только сохранит текущие объемы финансовой поддержки Украины, но и попытается увеличить их.
По его словам, Британия предоставила 4,6 млрд фунтов на военную поддержку.
Кэмерон сказал, что недавний его визит в Украину показал, насколько украинцы ценят британскую поддержку, "как они называют нас своим партнером номер один".
В то же время он подчеркнул, что Украина добивается успехов в битве с Россией.
Он уточнил, что суда теперь плавают по морю, экспорт продвигается, а экономика растет.
По его словам, наблюдается сложная ситуация на суше, но вообще можно говорить о большом успехе.
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