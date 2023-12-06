Это безумие. Байден отреагировал на неспособность Конгресса США утвердить помощь Украине

Президент США Джо Байден назвал перспективу прекращения помощи Украине “просто неправильной”. Конгресс США еще не проголосовал за выделение необходимой для Украины помощи.

Байден прокомментировал блокаду помощи Украине в Конгрессе

Неспособность поддержать Украину – это просто безумие. Это противоречит интересам США, – сказал Байден журналистам 5 декабря. Поделиться

NYT пишет, что призыв Байдена пополнить военную казну Украины и направить помощь Израилю находится на грани краха в Сенате.

Республиканцы готовы заблокировать голосование за финансирование 6 декабря, если демократы не согласятся добавить строгие меры по сдерживанию миграции на границе США с Мексикой.

5 декабря днем секретный брифинг с участием представителей администрации, призванных привлечь поддержку, перерос в крики, когда республиканцы гневно обвинили демократов в попытках обмануть их требования по подавлению границы.

Мы собираемся покинуть Украину. Когда Владимир Путин двинется в страну НАТО, они будут сожалеть о том дне, когда решили играть в политику на счет будущего безопасности Украины, — сказал сенатор Кристофер С. Мерфи, демократ от Коннектикута. Поделиться

Украина может проиграть войну без помощи США

В своем выступлении 5 декабря в Институте мира США в Вашингтоне Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, заявил, что если Конгресс не сможет быстро одобрить военную помощь Украине, существует «очень высокая вероятность», что Украина проиграет в войне.

Было бы невозможно продолжать увольнение и иметь большой риск проиграть эту войну, - сказал Ермак. Поделиться

Некоторые официальные лица Пентагона отрицают заявления Белого дома о том, что военная помощь Украине скоро закончится, заявив, что они ожидают, что оставшиеся 4,8 миллиарда долларов помощи хватит до зимы.

Но украинские чиновники настаивают на том, что без притока помощи они обречены в лучшем случае на тупик.

Поскольку поставки оружия замедлились, украинским войскам трудно продвигаться на поле боя, и они сталкиваются с проблемами набора и обучения, поскольку потери солдат растут.